Sono disponibili le prime immagini di Elemental, il 27esimo film della Pixar. Scopriamo insieme la trama, il cast e la data di uscita di questo nuovo film di animazione che parla dei quattro elementi naturali.

Elemental: il nuovo film della Pixar

Sono finalmente disponibili le prime immagini di Elemental, il tanto atteso nuovo film della Pixar, che arriva dopo i grandi successi Luca e Red e dopo il più incerto Lightyear. Nelle scorse ore è stato pubblicato il primo teaser trailer ufficiale del film, che arriverà nel 2023 e che, come si capisce dal suo titolo, gioca sui quattro elementi naturali, ovvero il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria. Dopo Il viaggio di Arlo, Peter Sohn è pronto a tornare alla regia di uno splendido film d’animazione, insieme a Denise Real come produttrice.

La trama si basa proprio sulla sua infanzia a New York. “I miei genitori sono emigrati dalla Corea nei primi anni ’70 e hanno aperto un negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in un nuovo Paese con sogni e speranze, finendo per mescolarci tutti in un’unica grande insalatiera di culture, linguaggi e stupendi piccoli quartieri. Questo è ciò che mi ha portato ad Elemental.

La nostra storia si basa sui classici elementi di fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni si combinano tra loro, mentre altri no. E se questi elementi fossero vivi?” ha dichiarato il regista.

Disney ha già comunicato quando uscirà questo nuovo lungometraggio d’animazione. Negli Stati Uniti verrà distribuito nei cinema a partire dal 16 giugno 2023. Per quanto riguarda l’Italia, invece, non si hanno ancora notizie certe. Dopo la proiezione nelle sale cinematografiche, il film Pixar arriverà anche in streaming e sarà a disposizione nel catalogo di Disney+, nella sezione Pixar.

Elemental: la trama e il cast del nuovo film Pixar

La trama del film Pixar Elemental ruota intorno ad un duo davvero improbabile, formato da Ember e Wain, in una città in cui gli abitanti fuoco, acqua, terra e aria convivono. La giovane e impetuosa donna e il ragazzo che vive seguendo la corrente, scopriranno qualcosa di davvero molto elementare, ovvero quanto hanno in comune in realtà. Questi dettagli sulla trama del film sono stati svelati direttamente dalla Pixar, che ha anche pubblicato a maggio sui social network un primo bozzetto del lungometraggio.

Per il momento si sanno solo alcuni dei nomi degli attori e doppiatori che presteranno le proprie voci ai personaggi del film Elemental. Leah Lewis (Nancy Drew) interpreterà il ruolo di Ember, una ragazza del fuoco, mentre Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) interpreterà Wain, un ragazzo fatto d’acqua. Inoltre, si sa che gli elementi saranno i veri protagonisti della storia, quindi sicuramente ci saranno anche dei personaggi di terra e di aria. Disney ha voluto mostrare come sono stati disegnati i due personaggi principali, Ember e Wain. Non ci resta che goderci il trailer e aspettare l’uscita di questo film che sicuramente saprà emozionare il suo pubblico di grandi e piccini.