Ear cuff: i modelli degli orecchini del momento

Quando si tratta di impreziosire il proprio look e outfit sono diversi gli accessori su cui puntare. Dalle borse ai gioielli e, a proposito di elementi di gioielleria, sono di gran moda e molto apprezzati gli ear cuff, degli orecchini che non hanno bisogno di fori alle orecchie per indossarli. Vediamo di cosa si tratta e i vari modelli adatti.

Si tratta di un accessorio, un prodotto di gioielleria. Con questo nome si intendono infatti degli orecchini che è possibile indossare anche senza fare i buchi ai lobi delle orecchie. Gli ear cuff sono appunto orecchini che è possibile indossare sia sulla cartilagine, ma anche nella parte centrale e laterale dell’orecchio dando un tocco diverso al proprio fascino e aspetto.

Si tratta di un tipo di gioiello molto in voga e particolarmente ricercato. Indicato per essere indossato sia durante occasioni eleganti, ma anche in occasioni più o meno formali. Un tipo di gioiello che si è intravisto moltissimo nelle passerelle e che oggi è considerato un elemento di spicco da poter indossare.

Per coloro che amano i piercing, sono sicuramente un gioiello ideale. A differenza dei piercing che necessitano di un foro, questi orecchini si indossano senza buchi all’orecchio dal momento che sono in grado di regolarsi e funzionano grazie a un meccanismo a incastro che determina la riuscita del prodotto.

Proprio per via di questo meccanismo a incastro, sono considerati degli orecchini molto comodi e stabili da indossare. Sono orecchini must have molto amati e apprezzati soprattutto dalle fashion addicted e da coloro particolarmente attente alle ultime novità in fatto di moda. È inoltre possibile combinarli in vari modi per poter dare così sfogo e lustro alla propria creatività.

Ear cuff: come indossarli

Sono un tipo di orecchino disponibile in tantissimi modelli: minimal oppure semplice o ancora hanno dimensioni talmente grandi che sono in grado di abbracciare un po’ tutto l’orecchio. Inoltre gli ear cuff sono disponibili con accessori e perline per impreziosire maggiormente il proprio look e dare un tocco in più all’outfit.

Sono un tipo di orecchino semplice e allo stesso tempo essenziale, a seconda del modello che si preferisce. Sono realizzati sia in oro che in argento in modo da adattarli ai diversi look e tipo di abbigliamento. Sono poi orecchini che si devono adattare molto bene all’orecchio proprio per evitare di perderli.

Alcuni modelli di ear cuff funzionano tramite meccanismi che è possibile regolare mentre altri si stringono delicatamente sulla cartilagine dell’orecchio. Per chi vuole qualcosa di semplice può puntare a degli orecchini dal design minimal ed essenziale magari in oro rosa o placcato in oro, sebbene si trovino anche tipologie in argento.

Per coloro che vogliono un tocco un po’ più brillante è possibile trovarli invece con strass oppure zirconi e a doppio cerchio. Sono modelli indicati sia per il giorno che per la sera e alcuni brand come Stroili, per esempio, li propone in tipologie in modo da adattarli ai bisogni di esigenze di tutti. È possibile trovarli anche in versione molto grande in grado di abbracciare tutto il lobo dell’orecchio.

Questi orecchini e accessori sono disponibili su Amazon dove si possono trovare approfittando di varie offerte e promozioni da non perdere assolutamente. Cliccando sulla foto si vedono tutte le caratteristiche del prodotto. Questa classifica propone i tre migliori modelli di ear cuff disponibili in vari materiali per indossarli in ogni occasione scelti tra quelli maggiormente ricercati e alla moda.

1)Lolias ear cuffs orecchini a cerchio

Sono piccoli orecchini a cerchio in rame e zirconi. Non si ha bisogno del piercing. Sono in oro argento e oro rosa. Un modello di orecchino a clip per ogni occasione dalle dimensioni non tanto grandi, ma adatto per diversi eventi.

2)Milacolato S925 argento

Sono orecchini in argento con zirconi dal design accattivante. Disponibili in tre colori e sono caratterizzati da pietre bianche pavimentate. Si presentano con un design molto leggero e risultano essere adatti per qualsiasi tipo di regalo ed evento.

3)Brandlinger cuff d’argento sterling s925

Un modello di orecchino placcato in oro che permette di proteggere i gioielli dallo scorrimento Grazie anche al fatto che sia resistente e durevole nel tempo. Anallergico e privo di nichel.

