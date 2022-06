Ear Cuff: cosa sono e come indossarli

Se avete perso l’occasione di fare i buchi alle orecchie quando eravate bambine e non vi è mai venuto in mente di recuperare da adulte, nonostante vi sia sempre piaciuta l’idea di poter indossare degli orecchini, anche in questo caso la moda è venuta in vostro soccorso.

In che modo? Si chiamano Ear Cuff e stanno davvero spopolando tra gli accessori più trendy del momento, anche se già lo scorso anno avevano ottenuto un discreto seguito.

Cosa sono gli Ear Cuff

La traduzione letterale di Ear Cuff è “polsino dell’orecchio”, la definizione invece più comune possiamo sintetizzarla in “orecchino senza buco“.

Stiamo infatti parlando di particolari orecchini che possono essere fissati al lobo con una clip, stretti alla cartilagine o inseriti nella zona superiore dell’orecchio, quella denominata “elice”, senza il bisogno di avere i fori.

Non si può dire che ci stiamo riferendo a una tendenza recente e, anzi, vi sarà certamente capitato di guardare film o serie tv ambientate soprattutto negli anni Sessanta, in cui le donne particolamente eleganti erano solite sfilarsi l’orecchino quando dovevano rispondere al telefono.

Insomma, come capita spesso nel mondo della moda, stiamo sostanzialemente vivendo un revival, anche grazie alle celebrity che hanno cominciato a sfoggiare gli Ear Cuff con maggiore frequenza.

I modelli di Ear Cuff

Dalle sorelle Ferragni, Francesca e Valentina, alla modella Gigi Hadid, sono sempre di più i personaggi del glamour che hanno deciso di seguire questa tendenza.

E sia le passerelle che le occasioni mondane, ci hanno ormai abituati a vederne tantissimi e nei più disparati modelli, adatti naturalmente alle diverse tipologie di look con cui si desidera abbinarli.

Esistono versioni più casual e campioni più eleganti, magari decorati con brillantini o pietre preziose; possono essere in argento, oro oppure di diversi colori; di dimensioni più grandi, magari con pendete, o dalle piccole forme a cerchietto.

Insomma, non manca l’imbarazzo della scelta quando si parla di Ear Cuff: che siano semplici, da indossare con jeans e t-shirt, o che debbano essere sfoggiati con un abito lungo da sera, non cambia la praticità che garantiscono, insieme a una resa estetica davvero impeccabile.

Come si indossano gli Ear Cuff

E veniamo all’aspetto più importante, ovvero come indossarli. Innanzitutto, senza forare l’orecchio, motivo per cui sono sempre di più particolarmente apprezzati; dopodiché, dipende da come sono stati realizzati.

Come abbiamo detto poche righe fa, infatti, ne esistono davvero di molteplici versioni e modelli e questo influisce non solo sulla resa estetica ma anche sui sistemi di applicazione, che saranno appunto diversi.

In linea di massima, possiamo dire che il metodo di chiusura è legato alla zona in cui deve essere indossato l’Ear Cuff.

Gli orecchini costituiti da un anellino vanno semplicemente infilati nella parte superiore della cartilagine e bloccati all’altezza che si desidera. Poi ci sono i pratici modelli a clip, che possono essere stretti intorno alla cartilagine. Per indossare invece l’Ear Cuff nella zona interna basta semplicemente infilarlo sopra il lobo e farlo scivolare verso il trago.

Infine, per le versioni più grandi, quindi prive di anellino, è sufficiente poggiarli dove si desidera per ottenere l’effetto che si sta cercando.