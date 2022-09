La Rai ha pubblicato il palinstesto 2022-2023 con tutte le novità e le proposte per tener compagnia agli italiani. Infatti sta per tornare E’ sempre mezzogiorno, il programma che intrattiene gli appassionati di cucina durante l’ora di pranzo.

Dopo l’interruzione della stagione estiva, la trasmissione Rai riprende e sarà condotta sempre dall’amatissima Antonella Clerici. Ma quando inizia? A che ora?

E’ sempre mezzogiorno: il programma di cucina firmato Rai

E’ sempre mezzogiorno è un programma di cucina che nasce nel 2020 a seguito della cancellazione della Prova del cuoco. Come si svolge la trasmissione? Ogni ospite cucina ricette tipiche della loro regione e ne spiega i diversi passaggi.

Inoltre si instaura anche una sorta di gioco con il pubblico a casa. Ci sono cinque tipologie di giochi telefonici: I 5 indizi, il Bonsai, Pentola o dispensa, Scrosta e vinci e il Gioco del cassetto. Questi vengono pubblicizzati da alcuni sponsor e i concorrenti che vincono possono ricevere dei buoni, una batteria di pentole o addirittura una cucina. In studio è presente anche l’Albero magico che determina le risposte giuste o sbagliate.

Il tutto viene condotto dall’amata Antonella Clerici che riceve grandi ascolti ed è capace di coinvolgere e divertire gli spettatori.

E’ sempre mezzogiorno: tutto sulla data di inizio, il canale e l’ora

La data di ripresa è stata fissata per il 12 settembre 2022. Verrà mandato in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, dalle 11:55 alle 13:30. A condurlo ci sarà sempre la Clerici insieme a Luca Montersino, Sal De Riso e Marco Bianchi. Per il cast non sono previsti cambiamenti. Troveremo Fulvio Marino, Alfio Bottaro, Evelina Flachi, Cristina Lunardini, Sara Capogiro e Lorenzo Bigiarelli. La novità di quest’anno sta nell’abbinamento con la Lotteria Italia e quindi si giocherà anche con chi ha acquistato i biglietti della Lotteria.