Ora è possibile avere due account WhatsApp sullo stesso telefono. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare.

WhatsApp, due account sullo stesso telefono? Ora è possibile: ecco come fare

Marc Zuckerberg ha annunciato una nuova funzione della popolare app di messaggistica WhatsApp, ovvero quella di avere due account sullo stesso telefono. Zuckerberg ha mostrato l’immagine dei due profili Di WhatsApp, quello personale e quello di lavoro, per far capire ancora meglio la nuova funzione. Queste le parole del numero uno di Meta: “oggi introduciamo la possibilità di effettuare l’accesso con due account WhatsApp contemporaneamente. Per passare da un account all’altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non dovrai più disconnetterti ogni volta, portarti dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato.” Per farlo ovviamente bisogna avere due numeri di telefono, quindi questa novità è dedicata proprio a tutti coloro che, soprattutto per motivi lavorativi, hanno due numeri. Al momento questa funzione sarà valida solamente per chi ha il sistema operativo Android. Prima di questa novità, bisognava avere due telefoni per riuscire ad avere WhatsApp per entrambi i numeri, il che, oltre a essere poco pratico, significava anche il dover spendere soldi per l’acquisto di un secondo smartphone del quale se ne potrebbe tranquillamente fare a meno. Mark Zuckerberg però ha trovato la soluzione a questo “problema” per la gioia delle tante persone che hanno o devono avere due numeri di telefono.

WhatsApp: come passare sullo stesso telefono da un account all’altro

Come abbiamo appena detto, per il momento questa nuova funzione di WhatsApp sarà disponibile esclusivamente per chi ha il sistema operativo Android e, seguendo le istruzioni sulla piattaforma, per attivare questa funziona bisognerà appunto avere due numeri di telefono differenti. Quindi bisogna:

Aprire l’app di WhatsApp

Andare su Impostazioni

Cliccare sulla freccia accanto al nome dell’account

Cliccare su Aggiungi Account

Quindi, oltre che essere molto utile per tutti coloro che hanno due numeri di telefono, questa nuova funzione è anche molto semplice da attivare. Mark Zuckerberg ha annunciato che questa funzione sarà disponibile su tutti i dispositivi Android nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

In anteprima questa funzione sarà mostrata solamente agli utenti Beta Tester, come avviene quando appunto vengono introdotte delle novità, ovvero a tutti coloro che hanno accesso alle implementazioni che, solo in un secondo momento, saranno disponibili per tutti gli altri utenti. Le prime reazioni al post su Facebook di Mark Zuckerberg sono state molto positive, il post ha già raggiunto oltre 80mila reazioni. Tra i commenti troviamo ad esempio “Un bel sogno” o “It’s great“. Insomma questa nuova funzione su WhatsApp sarà davvero in grado di soddisfare tutti gli utenti che hanno due numeri di telefono e che finalmente potranno passare da un account all’altro senza difficoltà usando un solo smartphone. Non resta quindi che aspettare l’arrivo di questa nuova funzione di WhatsApp!

