Benedetta Parodi è una delle giornaliste, conduttrici e chef più apprezzate dal pubblico italiano. Celebre non solo per le sue deliziose ricette, ma anche per il suo stile sempre elegante e raffinato. Non solo nei suoi look, ma anche nelle sue acconciature. Ne è la prova il suo caschetto con frangia, già diventato una delle tendenze capelli inverno 2024 più richieste.

Benedetta Parodi con il caschetto con frangia: tendenze capelli inverno 2024

Benedetta Parodi ha rivelato la sua nuova acconciatura nel videoclip speciale dedicato alla finale dell’undicesima stagione di Bake Off Italia, programma di Real Time di cui è al timone dal 2013. Nel video, sulle note della canzone Mon Amour di Annalisa, la conduttrice ha omaggiato la cantante assumendo la sua immagine, indossando gli stessi abiti e adottando lo stesso taglio di capelli: un caschetto corto con frangia. Un cambio di look davvero sorprendente. Ma la realtà è ben diversa da quanto appare. Benedetta Parodi non ha effettivamente stravolto la sua classica chioma lunga, ma ha utilizzato una semplice parrucca. Tuttavia, è innegabile che il caschetto con frangia le doni molto. E’ possibile che possa decidere di dire definitivamente addio alla sua lunga chioma ed optare per un taglio corto nella vita di tutti i giorni?

Il caschetto di Benedetta Parodi tra le tendenze capelli inverno 2024

D’altronde, almeno una volta nella vita ogni donna cede all’amatissimo caschetto. Merito sicuramente della sua versatilità. Grazie alle sue mille sfaccettature si adatta ad ogni tipologia di viso e chioma. Per chi ha i capelli molto fini, questo taglio permette di donare maggiore volume alla chioma. Per chi invece ha i capelli mossi o ricci, è ideale per definire la vaporosità dei boccoli. Può essere portato con o senza frangia, con la riga centrale o laterale, la scelta è davvero infinita. Inoltre, il caschetto è una pettinatura molto pratica e facile da gestire. Per lo styling, infatti, non c’è bisogno di spazzole, ferro, piastra o piega: basta un leggero tocco di spray anti crespo sui capelli bagnati, un’asciugatura naturale, ed il gioco è fatto. E’ un taglio ideale per chi desidera un look fresco, sbarazzino e dinamico. Un haircut sensuale e sofisticato a cui è veramente difficile resistere, perfetto per chi vuole rivoluzionare la sua chioma ma senza rinunciare all’eleganza ed alla comodità. Se siete ancora indecise sulla vostra prossima acconciatura, il caschetto con frangia potrebbe essere una valida opzione da prendere in considerazione. Visto sulle passerelle d’alta moda, e scelto anche da influencer e celebrità, è ufficialmente il taglio corto più trendy della stagione.

