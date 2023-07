Drillionaire, è uscito il primo album “10”: chi è il producer, tra calcio e musica

Lo scorso 30 giugno 2023 è uscito il primo album di Drillionaire, dal titolo “10“, venti brani con tantissimi ospiti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscere meglio il produttore discografico ed ex calciatore Drillionaire.

Drillionaire, chi è l’artista ex calciatore?

Drillionaire, pseudonimo di Diego Vincenzo Vettraino, è nato a Vizzolo Predibassi, un comune della città metropolitana di Milano, il 26 agosto del 1993 e ha quindi 29 anni. Per gli appassionati di calcio il nome Vettraino potrebbe dire qualcosa, infatti, prima di buttarsi nel mondo della musica, Drillionaire è stato un calciatore professionista. Il suo ruolo era quello di trequartista ed è cresciuto nelle giovanili della Pergolettese. Nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre, tra cui il Monza, il Pro Patria, la Salernitana, l’Aquila e Gubbio, ma non è mai arrivato a giocare in Serie A. Al termine della carriera calcistica Drillionaire è diventato un produttore discografico.

Drillionaire: il suo primo album “10”

Oltre al calcio, Drillionaire ha un’altra grande passione, ovvero la musica. La sua carriera musicale inizia nel 2016, quando produce i brani “N70” e “Cerotti” per il rapper Lazza. Dopo aver prodotto brani per diversi cantanti, tra cui Rkomi, Sfera Ebbasta e Salmo, il 30 giugno 2023 è uscito il suo primo album, dal titolo “10“. Queste le sue parole circa il motivo per cui ha deciso di chiamare così il suo primo album, riprendendo la sua carriera come calciatore: “da calciatore ero quasi sempre il numero 10, il ruolo forse più creativo nella formazione. Nelle mia carriera agonistica sono arrivato alla serie B e mi piace molto l’idea di aver trasferito l’aspetto più creativo, di visione, dal mio ruolo di giocatore a quello di producer. Con la musica sento di essere arrivato a toccare la Serie A, grazie alla fortuna e al privilegio di collaborare negli ultimi anni con i più grandi artisti della nostra scena.”

Tantissimi gli artisti che hanno partecipato a questo primo album di Drillionaire, tra cui Blanco, Noemi e Lazza. Di seguito trovate la tracklist di”10“:

Parole feat Noemi, Lazza, Tenua

Bon Ton feat Lazza, Blanco, Michelangelo, Lazza

Yalla feat Guè, Marracash

Fashion feat Anna, Lazza, Tony Effe, Benny Benassi

90 Special feat Sfera Ebbasta, Shiva

Proibito feat Taxi B, Mahmood, Fabri Fibbra

Upper feat Thashup, Shiva

Chiama feat Capo Plaza, Salmo

Pelota feat Tony Effe, Guè

10 feat Sfera Ebbasta, Lazza

Desolé feat Rhove, Geolier

Drillionaire ha scelto quindi ben 20 grandi nomi del panorama della musica italiana per il suo primo album, queste le sue parole: “ho cercato degli artisti che sapessero fare delle magie con le parole, dei veri e propri liricisti perché per quanto possa essere paradossale, le parole sono importantissime per un producer. Ho scelto degli interpreti che comunicassero per me quello che volevo trasmettere. A livello di storia personale è difficile per un produttore raccontarsi senza parole e questo è quello che ho voluto fare attraverso questo album ed è anche l’elemento che lega i brani e su cui si fonda il concept 10.”

Un album di grande qualità quello di Drillionaire, uscito vi ricordo il 30 giugno scorso.