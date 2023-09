Secondo le ultime ricerche, la grande maggioranza dei lavori domestici (pulire, cucinare, stirare, accudire i figli) viene svolta dalle donne, anziché dagli uomini. Scopriamo insieme tutti i dati degli ultimi anni.

Donne o uomini? Ecco chi svolge maggiormente i lavori domestici

Ad aver rivelato questi dati è il British Social Attitudes Survevy, un’indagine statistica annuale condotta in Gran Bretagna dal National Centre for Social Research, fondata nel 1983 con l’obiettivo di fornire una misura affidabile e precisa dell’opinione pubblica. Ma come funziona? Ogni anno, al pubblico vengono chieste opinioni personali su una vasta gamma di temi come salute, istruzione, gestione del paese, tendenze sociali, temi politici e morali. Quest’anno uno degli argomenti principale sono stati i lavori domestici. Stando a quanto riportato dalle ultime ricerche, la maggioranza dei britannici sostiene che i lavori domestici dovrebbero essere condivisi. Tuttavia, all’interno della casa è ancora la donna a occuparsi delle varie faccende. A confermarlo è anche la rete televisiva britannica BBC, dove numerose donne hanno rivelato di occuparsi di tutte le pulizie e del lavoro in cucina. I numeri parlano chiaro: il 63% delle donne ha affermato di svolgere la maggior parte dei lavori domestici e il 32% degli uomini ha rivelato di dedicare poco tempo ai lavori domestici.

Donne, uomini e lavori domestici: un fenomeno che trascende i confini nazionali

Sebbene i dati siano britannici, si tratta di un fenomeno che colpisce anche l’Italia. Nel nostro paese l’84% del pubblico ritiene che gli uomini e le donne possano svolgere gli stessi lavori. Secondo altre ricerche effettuate da Kate Mangino, il 65% delle donne si occupa dei lavori domestici, mentre gli uomini si occupano delle finanze e del giardino. Numerosi dati arrivano anche dall’Istat, un ente pubblico di ricerca italiano. L’istituto nazionale di statistica afferma che in tutti gli stati membri si trova una percentuale maggiore di donne, rispetto agli uomini, che si occupa dei lavori domestici, della cucina e della cura dei figli. Un fenomeno che si verifica anche nelle coppie in cui la donna svolge, oltre ai lavori domestici, anche un lavoro fuori casa. Il divario è notevole. In Italia, infatti, il tempo dedicato alla casa e alla cura della famiglia della donna varia tra le 3 e le 4 ore, mentre per gli uomini non supera le 2 ore.

