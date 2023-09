Vuoi risparmiare ma non sai come fare? Il metodo Kakebo è ciò che fa per te! Ecco cos'è e come funziona.

Al giorno d’oggi diventa sempre più difficile risparmiare… Ma non con Kakebo! Metodo giapponese considerato uno dei migliori per imparare ad organizzare tutte le spese al meglio. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere: cos’è e come funziona.

Kakebo, il migliore metodo per risparmiare: cos’è

In giapponese kakebo significa letteralmente “libro dei conti di casa”. Ed è esattamente questo. Il kakebo è stato creato nel 1904 da Motoko Hani, la prima donna giornalista finanziaria in Giappone, con l’obiettivo di realizzare un metodo per aiutare le donne nella gestione delle spese in casa e per il risparmio della famiglia. Ma veniamo al dunque… di cosa si tratta? Il kakebo è una sorta di agenda che, al suo interno, presenta una suddivisione delle spese in categorie specifiche. Prima di tutto troviamo le spese fisse, ovvero affitto, muto e bollette. Dopodiché troviamo spese come cibo, trasporto, salute, tempo libero e spese extra. In modo tale da riuscire a tenere conto di ogni spesa in ciascuna categoria. Ma non solo. L’agenda offre anche dei piccoli spazi per trascrivere le proprie riflessioni personali sull’andamento finanziario e su come migliorare le proprio abitudini e il proprio stile di vita.

Kakebo, il migliore metodo per risparmiare: come funziona

Ma come funziona? Non temete, è molto semplice. La pianificazione è mensile, equivale a dire che ad inizio mesi si segnano tutte le entrate-uscite di denaro previste. Oltre a questo, è possibile segnare anche le aspettative, ovvero quanto si vorrebbe risparmiare nel mese. Giorno per giorno, poi, si compilano tutte le categorie specifiche (cibo, trasporto, affitto, tempo libero) e tutte le entrate effettive. Un modo davvero semplice, veloce ed efficace per avere una visione complessiva di tutte le spese avute nel corso del mese, sia familiari che personali.

Imparare a risparmiare con Kakebo: dove acquistare l’agenda

Il kakebo è facilmente reperibile su Amazon. Il sito offre una lunga selezione di agende da comprare. I più richiesti sono L’agenda dei conti di casa di Demetra con copertina flessibile al prezzo di 11,87 euro, Il libro dei conti di casa di Vallardi con copertina flessibile al prezzo di 12,90 euro, e L’Agenda dei Conti di Casa di Aritomo Kobayashi con copertina flessibile al prezzo di 7,99 euro. Per chi invece preferisce la versione digitale, il kakebo è disponibile anche tramite siti web o applicazioni. Non perdete altro tempo e correte ad acquistarla. I vostri risparmi saranno di gran lunga migliori… Provare per credere!