Avete sentito parlare delle Donne Nemc? Il termine significa “not engaged, not mothers, not in career”, ossia non fidanzate, non madri, non in carriera. Nemc è il nuovo termine sociologico coniato per molte 35 e 40enni di oggi. Ecco chi sono e quanto costa vivere senza un partner.

Donne Nemc: chi sono le single di oggi e quanto costa non avere un partner

Per Donne Nemc, si intende una nuova espressione che significa “not engaged, not mothers, not in career”, con cui si intendono le Millennials nate nei primi Anni Ottanta. Le nuove single di oggi insomma che hanno tra 35 e 40 anni si chiamano Donne Nemc; sono le donne che affrontano le difficoltà economiche che tutti i single di oggi devono affrontare, con in più lo svantaggio del gender pay gap.

Le Donne Nemc gestiscono da sole ogni cosa della propria quotidianità, hanno ridotto le uscite e svaghi, e sono a tutti gli effetti “famiglie unipersonali”. Uno status ormai condiviso da una larga fetta della popolazione italiana: il 33,2 per cento dei nuclei familiari nel nostro Paese è composto da una sola persona, un dato che è cresciuto rispetto al passato.

Perché? Principalmente perché essere single oggi è sinonimo di orgoglio: ci si sente completi, indipendenti, sicuri e con la piena consapevolezza di sé e del valore del tempo per sé. Ma come spendono il tempo libero le donne che non hanno un partner? Di sicuro viaggiando, dato che in Italia i single traveller sono cresciuti di più di un terzo rispetto al 2021, ma anche cercando di ampliare la propria cerchia di amicizie e conoscenze, con app social e di incontri, per creare relazioni, amicizie e non solo incontri casuali.

Cosa preoccupa allora le Nemc? Non l’amore, nemmeno la solitudine ma guadagnare poco. Gli stipendi del 2023 sono troppo bassi, soprattutto se si vive in una grande città, per far fronte anche solo alle spese di base tra affitto o mutuo, generi alimentari, bollette da pagare in solitaria.

Un altro dramma delle Nemc è l’assenza di rappresentazione, perché nell’immaginario comune se sei donna single e over 35 o sei strana oppure sei diventata qualcuno di famoso e quindi per questo hai rinunciato alla famiglia. Dunque queste donne over 35 e single non si ritrovano in niente e nessuno il che aumenta il senso di angoscia e frustrazione.

Donne Nemc: quanto costa essere single?

Il nuovo termine Nemc, come abbiamo visto, richiama una categoria di donne over 35, senza una carriera fruttuosa e soprattutto single. Nemc, appunto, significa “not engaged, not mothers, not in career”: ma qual è il loro problema e cruccio? Come detto, i soldi e il non guadagnare abbastanza da poter vivere serenamente.

Se alle spese di routine quotidiana come affitto, bollette, mutui etc, si aggiunge soltanto uno svago, un hobby, un viaggio arrivano i problemi economici. Dunque le over 35 single e senza una “carriera brillante” si ritrovano sole a livello economico ma questo accade in Italia.

La scelta di non sposarsi o convivere o semplicemente di non dividere le spese con nessuno, può avere conseguenze decisive anche sul portafoglio. Diverse spese fisse, infatti, se divise a metà in una coppia, pesano molto meno sul reddito disponibile dei singoli partner. Quanto costa essere single in Italia? Secondo un sondaggio di Moneyfarm, la spesa media mensile per chi vive da solo è di 1.796 euro, con un minimo di 1.666 euro per gli over 65 e un massimo di 1.957 euro per chi è in età da lavoro, tra i 35 e i 64 anni.

Cifre decisamente superiori rispetto a quelle stimate per una coppia, che affronta costi mensili pari a 2.451 euro. Partendo dal presupposto che le spese sono divise a metà tra i due partner, infatti, chi convive spende 1.225 euro al mese, 571 euro in meno rispetto ai 1.796 euro stimati per un single. In altre parole, vivere da soli costa ogni mese il 47% in più rispetto a convivere.