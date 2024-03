Levante ha raccontato di essere stata vittima di violenza e stalking da parte dell’ex fidanzato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il dolore di Levante: vittima di violenza dall’ex fidanzato

Claudia Lagona, in arte Levante, è una nota cantautrice siciliana. Nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair, la donna ha raccontato che in passato è stata vittima di violenza e stalking da parte di un suo ex fidanzato. Levante ha fatto delle confessioni molto intime riguardo quello che le è accaduto, pensando a quello che avrebbe potuto succedere, soprattutto vedendo i tantissimi casi di femminicidio. Ecco cosa ha raccontato Levante a Vanity Fair: “non riesco a non immedesimarmi. Ma il tempo, la maturità e anche l’essere diventata madre mi hanno aiutata a elaborare, a non vergognarmi più di chi sono stata. A perdonarmi. E a voler uscire allo scoperto. Sono stata con un uomo che ha deciso di non rassegnarsi al mio ‘non ti amo’. Proprio una decina di anni fa mi sono infatuata di un uomo. Da subito è stato molto geloso. Mi controllava: ‘Dove sei? Perché non rispondi?’ Il più delle volte mi ero solo addormentata sul divano e non avevo sentito il cellulare. Eppure, in una sorta di meccanismo malato, dovevo giustificarmi con lui. Erano segnali, sia i suoi, sia i miei. A ogni modo ho capito abbastanza in fretta che non ero innamorata e gliel’ho detto. Non potendomi più avere ha perso le staffe.”

Levante, il racconto delle violenza

Levante ha continuato il suo racconto a Vanity Fair, affermando che l’ex fidanzato, di cui non si conosce l’identità, non l’ha mai picchiata: “ha tentato di ricattarmi, aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione. ‘Sto male’, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo. Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa 30 ogni giorno. Tutti attorno a me erano preoccupati: i familiari, le amiche…. io ero spaventata, ma forse non abbastanza in quel momento. Non pensavo che arrivasse a farmi del male, temevo più per lui, come raccontava alla sorella Giulia Cecchettin. Levante ha poi parlato del suo stato d’animo, del fatto che soprattutto ha provato vergogna e che non sapeva come gestire la situazione, fino a quando un avvocato le ha consigliato di denunciare. All’uomo è stato vietato di avvicinarsi e lei. Levante ha poi detto che ogni tanto lui le scrive ancora: “ci ha tenuto a dirmi che gli hanno diagnosticato un disturbo bipolare e che ha iniziato un percorso di psicoterapia. Io non gli rispondo e allora cancella i messaggi. Mi auguro solo che questa intervista non lo spinga a contattarmi.” L’artista quindi ha detto che alla fine è arrivata a perdonare quest’uomo per quanto è accaduto.

