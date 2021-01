Avere sempre fame o voglia di mangiare è un problema della maggior parte di noi, perché questo ci porta a pasticciare, ingerire più calorie e di conseguenza, a prendere più chili. Come risolvere il problema? Cercare di ridurre la produzione degli ormoni della fame.

Vediamo qui di seguito tutti i consigli e le soluzioni su come dimagrire senza avere fame.

Dimagrire senza avere fame: consigli

La sensazione di fame e di sazietà sono guidate e regolate dagli ormoni della fame che, a seconda di diversi fattori e orari, influenzano il nostro appetito. Ma a loro volta questi possono essere influenzati da altri ormoni come l’insulina, prodotto dal pancreas che stimola la voglia di di ingerire cibo.

E dalla serotonina, prodotta nell’intestino dal triptofano che, se assunta regolarmente, riduce la quantità di cibo da assumere e aumenta il senso di sazietà. Essa infatti è presente nei cereali integrali, nei legumi, nel pesce, nelle uova, nei latticini e nella carne magra.

Quindi, se si inizia a prediligere una dieta sana ed equilibrata, diminuendo l’assunzione di alimenti che favoriscono l’aumento degli ormoni della fame, si può dire addio ad attacchi di fame improvvisa.

E di conseguenza si può dimagrire più facilmente!

Ad esempio, tutti i cibi ricchi di carboidrati raffinati come pasta, pane, fette biscottate, dolci, ecc. determinano un eccessivo aumento della glicemia. E in questo modo, dell’insulina che, come detto, stimola gli attacchi di fame improvvisa. Detto in altre parole: più ne assumiamo, più ne desideriamo ancora, perché nonostante ci facciano sentire sazi, ci invogliano a mangiarne ancora. Oppure, bisogna stare attenti ai succhi e agli alcolici, in quanto ricchi di zuccheri che l’organismo facilmente riceve ed ingerisce, assimilando.

Le soluzioni

Come risolvere il problema della fame? Ecco qui di seguito le soluzioni più indicate:

Pasta

Partiamo dalla pasta: è meglio mangiarla al dente perché, avendo un indice glicemico più basso, favorisce un apporto inferiore di amido che verrà assimilato dall’organismo. E come conseguenza, si ha una minor produzione di insulina.

Verdura

Come in ogni dieta sana ed equilibrata che si rispetti, è fondamentale assumere giornalmente una buona quantità di verdura. Essendo ricchi di fibre, queste rallentano l’assunzione di zuccheri da parte dell’organismo e così influiscono positivamente su una minor produzione di insulina.

Dormire di più

Oltre al mangiare bene e salutare, anche il dormire tot ore in più per notte determina una minor produzione degli ormoni della fame, Ci si sente più riposati e più distesi. Se invece al contrario si riposa di meno, si tende a produrre in maggior quantità la grelina, l’ormone dell’appetito, e a ridurre quello della leptina, che è l’ormone della sazietà.

Via allo stress

Infine, altro consiglio da seguire e altra cautela da osservare è cercare di ridurre lo stress perché questo aumenta la voglia di mangiare in maniera incontrollata e improvvisa. Inoltre, una maggior produzione di cortisolo stimola l’assunzione di cibi ricchi di zuccheri e grassi che, come ormai sappiamo, favoriscono l’aumento dell’insulina.