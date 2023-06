La domanda più gettonata in estate? Qual è la differenza tra solare viso e corpo? Scegliere il giusto prodotto è fondamentale per la pelle

Con l’arrivo dell’estate la voglia di andare al mare aumenta di giorno in giorno. Spiaggia, salsedine, tramonti e bagni rinfrescanti: tutto perfetto, ma c’è un elemento che non può mai mancare, specialmente in estate. Si tratta della crema solare, fondamentale ai fini dell’abbronzatura, ma più in generale ai fini del benessere della pelle di viso e di corpo. Scegliere quella giusta è importante, quindi c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza.

Qual è la differenza tra solare viso e corpo? La guida alla scelta

Da utilizzare preferibilmente tutto l’anno sul viso, la crema solare diventa un elemento essenziale specialmente durante la stagione estiva. In commercio ne esistono tantissime e a volte può risultare complesso riuscire a trovare quella adatta al proprio tipo di pelle. Intanto, è bene sottolineare che le creme solari vanno distinte in: creme solari per il viso e creme solari per il corpo. Sebbene molto spesso si tenda a pensare che una crema solare valga per viso e corpo indistintamente, si tratta in realtà di un pensiero scorretto. Il principio fondamentale alla base è il medesimo, ossia la protezione, ma tra la crema solare per il viso e quella per il corpo la differenza sostanziale riguarda la texture.

I solari per il viso, infatti, sono formulati con una texture più setosa e meno untuosa, questo per regalare maggiore comfort e una sensazione piacevole nell’applicazione. L’obiettivo della texture nella crema solare per il viso? Essere leggera e non appesantire la pelle.

I solari per il corpo, invece, tendenzialmente hanno una texture più spessa, utile e necessaria a proteggere tutta quella parte di pelle che è più spessa rispetto a quella del viso. La consistenza più “spessa”, inoltre, serve anche per avvolgere maggiormente la pelle del corpo, che tende a seccarsi molto di più durante l’anno, essendo meno esposta rispetto a quella del viso.

In commercio esistono anche prodotti formulati per essere utilizzati sia per il viso, sia per il corpo. In tali casi, dunque, l’elemento da tenere in considerazione è l’SPF, ossia il Sun Protection Factor.

Per il viso, in linea di massima, sarebbe meglio cominciare con una protezione solare alta, come la SPF 50. Quando ci si espone per la prima volta è consigliabile utilizzare una protezione alta anche per il corpo, onde evitare scottature forti già dalla prima esposizione. Consigliabile anche l’applicazione dopo tot ore, specie sul viso e specialmente se si hanno problemi di pelle o si stanno utilizzando prodotti dermatologici fotosensibilizzanti.

Per il corpo, inoltre, la crema solare può essere scelta anche in base al proprio fototipo. Ci saranno creme specifiche per chi ha capelli biondi (chiari o rossi), occhi chiari e pelle chiara e così via. In base a quello, quindi, sarà meglio partire da una SPF 50 o una SPF 30, ma i raggi UV, almeno all’inizio, vanno accolti con la massima protezione, quindi una 50 andrà benissimo sia per il viso, sia per il corpo.

Crema solare per il viso e per il corpo: i benefici

Con l’utilizzo costante della crema solare su viso e sul corpo, la vostra pelle risulterà più sana e protetta e, tra l’altro, ne rallenterete anche l’invecchiamento. Non vi resta che tuffarvi nel vastissimo mondo delle creme solari e trovare quella più adatta a voi.