Creme solari viso le migliori per la spiaggia

In vista dell’estate e dell’esposizione ai raggi solari, risulta fondamentale proteggere, non solo la pelle del corpo, ma anche quella del viso. Vediamo insieme alcune delle migliori creme solari per il viso e quali sono i benefici per prendersi cura della pelle.

Creme solari viso

Sono prodotti con protezione solare considerati dei veri e propri alleati di bellezza. Le creme solari non vanno usate soltanto per la spiaggia o il mare, ma sono adatte anche per la città. Proteggere la pelle dal sole e dai suoi raggi è fondamentale in quanto la comparsa delle macchie scure e delle rughe è proprio legata agli effetti dell’esposizione solare.

Inoltre, bisogna fare attenzione a scegliere quale crema solare usare dal momento che deve rispettare alcune caratteristiche.

Si consiglia di optare per dei prodotti che corrispondano al proprio fototipo di pelle. Sono creme solari perfette soprattutto quando si passa tantissimo tempo al sole e all’aria aperta.

Le varie creme solari che si trovano in commercio tendono a distinguersi sia per il tipo di formulazione, quindi di ingredienti che le compongono, ma anche per il fattore di protezione che è fondamentale quando si tratta della pelle del viso, molto delicata e sensibile.

Deve proteggere sia dai raggi UVB che UVA. Si consiglia di optare per creme con protezione 30 o superiore in modo da fornire la massima efficacia alla pelle.

Meglio optare per creme solari che siano a base di componenti naturali e che facciano bene, come burro di karitè che ha proprietà idratanti, acido ialuronico presente in molti prodotti di bellezza, così come l’ossido di zinco che rigenera la pelle e ha proprietà antibatteriche.

Creme solari viso: benefici

Usare un prodotto del genere è fondamentale soprattutto durante l’estate quando si prende la tintarella in spiaggia. La pelle del viso ha bisogno di essere protetta proprio come quella del corpo per evitare che possa andare incontro a irritazioni, arrossamenti, screpolature, ecc.

Il viso è esposto spesso ai raggi del sole che possono portare a problemi e malattie, oltre che all’invecchiamento precoce della pelle. Le creme solari viso sono fondamentali in quanto hanno il compito di idratare, curare la pelle e nutrirla in profondità in modo da prevenire determinate patologie. Si consiglia di applicarle almeno 15 minuti prima dell’esposizione solare e il trattamento è efficace per circa 2 ore.

Applicare un prodotto del genere sul viso significa garantire uno schermo protettivo continuo e proteggere la pelle dai raggi del sole. Inoltre, usare le creme solari è molto importante anche per coloro che soffrono di acne in quanto permette di proteggere la pelle evitando che le cicatrici possano scurirsi e tramutarsi in macchie.

Oltre alle creme solari per il viso, risulta anche molto importante proteggere le labbra con degli stick e lozioni specifici da scegliere con base di protezione 30 o maggiore per garantire un ottimo schermo cutaneo che sia continuativo per l’epidermide. Sono creme solari che difendono la pelle dai raggi ultravioletti del sole e dall’esposizione al sole.

Creme solari Amazon

Per la spiaggia e il mare, le creme solari sono un prodotto da avere sempre in borsa proprio per proteggere la pelle e il sito di Amazon ne propone in tantissime tipologie approfittando di diversi sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono ottenere diverse informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone le tre migliori creme solari accompagnate da una breve descrizione tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti di questo e-commerce.

1)Vichy Idéal Soleil crem solare viso

Una confezione da 50 ml di crema solare per il viso del celebre marchio Vichy con protezione 50. Un prodotto adatto sia per la pelle mista che grassa. Una crema a base di acqua termale Vichy dalle proprietà fortificanti e lenitive. Resiste all’acqua e al sudore. Non ha parabeni. Ipoallergenica. Si consiglia di applicarla prima dell’esposizione solare e anche più volte durante il giorno in modo da proteggersi dai raggi solari.

2)Collistar Trattamento viso abbronzante

Una crema del celebre marchio Collistar nel flacone da 50 ml che ha sia una azione abbronzante aiutando ad abbronzarsi rapidamente, ma che è anche un ottimo trattamento anti-età per i tessuti cutanei. Ha una formula molto delicata, oltre a essere protettiva, idratante e in grado di contrastare i segni dell’invecchiamento. Si adatta pelli mature ed è a base di vitamina E. Si consiglia di stenderla prima e durante l’esposizione al sole. In vendita con il 28% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Avene latte viso e corpo

Una crema solare del noto marchio Avene adatta sia per la pelle degli adulti, ma anche dei bambini, molto sensibile e delicata. Resiste all’acqua. Ha una formula delicata e una ottima texture, anche grazie alla composizione degli elementi al suo interno. Aiuta a trattare e gestire i problemi di allergia solare. Basta applicarla prima e durante l’esposizione al sole per proteggere la pelle. Ha un fattore di protezione 50+, quindi molto elevato. In vendita con il 17% di sconto.

