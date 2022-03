Dieta nordica: come funziona il regime alimentare

La dieta nordica o New Nordic Cusine è il regime alimentare tipico del nord Europa. Prevede il consumo di frutta secca e legumi, pesce in grande quantità, cereali integrali e bacche.

Dieta nordica: la storia

Questa dieta nasce nel 2004 grazie ad un gruppo di esperti, nutrizionisti ma anche chef stellati come Renè Redzepi del Noma di Copenhagen.

Essi hanno iniziato a sviluppare una nuova dieta con lo scopo non solo di combattere gli alti tassi di obesità che si stavano diffondendo in tutta la regione scandinava ma anche quello di incentivare il consumo di prodotti locali biologici e a chilometro zero a discapito di quelli molto raffinati e pieni di zuccheri.

Dedicata prevalentemente per i paesi come Irlanda, la Finlandia, la Svezia, la Danimarca e la Norvegia.

Essa predilige l’uso di prodotti originari di questa zona con l’intento non di proporre una alimentazione tradizionale di cosa mangiavano i Vichinghi, anche perché molti dei cibi attuali non esistevano nella tradizione, ma per creare un regime alimentare salutare e che si adattava con facilità allo stile di vita nordico.

Il regime alimentare

A differenza di tutte le altre diete, questa dieta non prevede il conteggio delle calorie ma mira a raggiungere un risultato a lungo termine dando gli strumenti per poter “creare” un regime sano ed equilibrato.

Gli alimenti che vengono prediletti sono stagionali e freschi e a differenza di quella occidentale prevede un maggior consumo di fibre e pesce, seguita poi dal consumo di proteine magre, carboidrati e grassi salutari a discapito di alimenti contenenti zuccheri e grassi.

I cibi che devo essere maggiormente consumati sono:

cereali integrali;

pane di segale;

latte e derivati a basso contenuti di grasso;

frutta e verdura;

bacche;

frutta secca;

erbe aromatiche e spezie;

olio di canola.

I cibi che devono essere usati con moderazione sono invece:

selvaggina;

uova;

formaggi e yogurt.

Ciò che invece deve essere mangiato sporadicamente è la carne rossa, massimo 2 volte a settimana, burro e strutto. Invece, i cibi che devono ,assolutamente, essere aboliti sono cibi raffinati, ricchi di additivi e conservanti, carni lavorate, bevande zuccherate e cibo tipico dei fast food.

Dieta Mediterranea VS Dieta Nordica

Su internet circolano tantissime diete che hanno lo scopo di far perdere peso. In realtà quelle che vengono riconosciute e considerate più salutari ed equilibrate sono proprio queste due diete. Entrambe le diete, infatti, prediligono alimenti bio, freschi e nutrienti, L’unica differenza che c’è tra queste due diete è il condimento. Mentre nella dieta Mediterranea si predilige l’uso dell’olio extra-vergine di oliva, nella cucina nordica si utilizza l’olio di canola. Quest’olio è più resistente alle alte temperature rispetto all’olio d’oliva ed inoltre non contenendo acido erucico è innocuo per la salute umana.

Benefici per la salute

Si è potuto osservare tramite degli studi, che la dieta nordica apporta numerosi benefici per la salute umana, come:

perdita di peso;

riduzione della pressione arteriosa;

della riduzione del colesterolo LDL “cattivo”;

del “cattivo”; contribuisce a mantenere il buon umore;

Inoltre la dieta nordica ha degli effetti positivi sull’ambiente, in quanto prediligendo alimenti freschi e di stagione e locali, l’impatto ambientale si riduce.