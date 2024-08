Quando vi depilate le ascelle, siete sicure di farlo nel modo giusto? All’interno di questo articolo vedremo proprio insieme come fare per depilare le ascelle al meglio ed evitare così di irritarle.

Depilazione ascelle: consigli per farlo al meglio

Le ascelle sono tra le parti del nostro corpo più delicate in assoluto e quindi, quando le si rasa, bisogna farlo nel modo corretto, al fine di non irritarle. La maggior parte di noi donne si depila le ascelle tutto l’anno, ma diciamo che l’estate è la stagione in cui lo si fa più spesso visto che si tende a indossare capi come top e canotte o come il costume da bagno. Le ascelle, perciò, sono in bella vista e nessuna di noi vuole che si vedano i peli superflui. Sotto le ascelle è bene spere che ci sono delle ghiandole che, con la depilazione sbagliata, possono ingrandirsi e infiammarsi. Perciò, depilarsi nella maniera corretta è assolutamente fondamentale. Andiamo adesso quindi a vedere insieme alcuni consigli su come depilare al meglio le nostre ascelle.

Depilazione ascelle: rasoio o ceretta?

Ci sono diversi modi per depilarsi le ascelle, tra cui il rasoio, elettrico o manuale, e la ceretta. Passando poi per la pinzetta e la crema depilatoria. Andiamo adesso insieme a vedere nel dettaglio come depilarsi nel modo corretto:

Rasoio : che sia elettrico o manuale è senza dubbio quello più utilizzato per depilarsi le ascelle. Per farlo è bene prima di tutto lavare le ascelle con cura per poi applicare della schiuma da barba. Ora si può passare il rasoio sia dall’alto verso il basso che viceversa. Infine, ricordatevi di applicare sulle ascelle depilate della crema post-depilazione.

: che sia elettrico o manuale è senza dubbio quello più utilizzato per depilarsi le ascelle. Per farlo è bene prima di tutto lavare le ascelle con cura per poi applicare della schiuma da barba. Ora si può passare il rasoio sia dall’alto verso il basso che viceversa. Infine, ricordatevi di applicare sulle ascelle depilate della crema post-depilazione. Ceretta : la ceretta è il metodo che più di tutti può infiammare le ghiandole perciò, il consiglio, è di rivolgervi a una estetista. Se invece volete farlo da sole, scegliete le strisce depilatorie invece che la cera calda poiché sono più delicate.

: la ceretta è il metodo che più di tutti può infiammare le ghiandole perciò, il consiglio, è di rivolgervi a una estetista. Se invece volete farlo da sole, scegliete le strisce depilatorie invece che la cera calda poiché sono più delicate. Pinzetta : è la scelta per le più fortunate che hanno pochi peli. La pinzetta non andrà a infiammare le ghiandole e quindi è la scelta giusta nel caso in cui i peli siano davvero pochi.

: è la scelta per le più fortunate che hanno pochi peli. La pinzetta non andrà a infiammare le ghiandole e quindi è la scelta giusta nel caso in cui i peli siano davvero pochi. Crema depilatoria: l’uso della crema depilatoria dipende molto dal tipo di ascelle, se sono molto sensibili è meglio evitare. Al contrario basta spalmare la crema sulle ascelle, lasciarla agire per quanto indicato sul prodotto, non di più, e poi togliere la crema, coi peli superflui, con l’apposita spugnetta.

Depilazione ascelle: e se scegliessimo il laser?

Un altro modo per depilare le ascelle è il laser e quindi la depilazione definitiva. Per le ascelle non ci vogliono nemmeno troppe sedute prima che i peli comincino a diminuire fino a scomparire del tutto. E’ vero che è la più costosa, è vero che serve fare il mantenimento però l’idea di non avere più il problema peli superflui fa gola a tutte, diciamolo!

Abbiamo quindi visto quali sono tutti i metodi per depilarsi le ascelle e come farlo nel modo più giusto. E voi, depilate le vostre ascelle nel modo giusto?