Macchie scure sul viso, quali sono i rimedi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Macchie scure sul viso: le cause

Le macchie scure sul viso sono un inestetismo cutaneo che non permette di avere la pelle omogenea. Uno dei fattori principali è l’invecchiamento cutaneo infatti, col in passare del tempo, l’attività dei melanociti viene alterata e per questo motivo la distribuzioni di melanina non è più uniforme. Il trascorrere del tempo però non è l’unica causa della comparsa delle macchie scure sul viso. Scopriamo insieme tutte le possibili cause:

Raggi UV: una della maggior cause della comparsa delle macchie scure sul viso è la troppa esposizione ai raggi UV. Per questo si consiglia di mettere, più volte al giorno, la crema solare e, non solo durante le stagioni calde. I raggi UVA, infatti, sono presenti tutto l’anno.

Fumo: fumare porta numerosi danni al nostro organismo, e può anche essere causa delle macchie scure sul volto.

Smog: sia lo smog che altri fattori ambientali possono indebolire l'attività dei melanociti e quindi portare alla comparsa delle macchie scure.

Sbalzi ormonali : anch'essi possono essere causa di macchie scure sul viso, soprattutto quando le donne entrano in menopausa.

Malattie: infine possono essere apparire a causa di malattie, quali tumori cutanei, Morbo di Addison e diabete di tipo I.

Macchie scure sul viso: quali sono i rimedi

Prima di vedere quelli che sono i possibili rimedi contro le macchie scure sul viso, è bene ricordare quali sono le macchie scure, ovvero lentiggini, lentigo solari, efelidi, lentigo senili e melasma. Bene, adesso andiamo a vedere insieme i possibili rimedi contro le macchie scure sul viso:

Crema solare: usare la crema solare è, come detto, un modo per prevenire la comparsa di macchie scure dovute appunto all’esposizione ai raggi UV;

Creme a base di Vitamina E: contengono un forte antiossidante in grado di contrastare i radicali liberi;

Prodotti coprenti: usare cosmetici efficaci per coprire le eventuali macchie scure sul viso e far apparire la pelle omogena;

Prodotti schiarenti : utilizzare prodotti schiarenti specifici come l'acido glicolico o il retinolo.

Detergenti delicati: utilizzare per la skincare detergenti delicati e non aggressivi.

Macchie scure sul viso: i rimedi naturali

Andiamo adesso a vedere insieme quali sono invece i rimedi naturali contro le macchie scure sul viso:

Liquirizia : i principi attivi che vengono estratti dalla liquirizia aiutano a prevenire la comparsa della macchie scure sul viso;

Tè verde : l'applicare sulla macchia scura un impacco ti tè verde è ottimo come rimedio;

Camomilla : stessa cosa del tè verde, applicandola sulla macchia scura aiuta è un rimedio naturale super efficace;

Latte d'asina: il latte d'asina porta con sé tanti benefici ed è anche un ottimo rimedio naturale contro le macchie scure sul viso.

Questi sono quindi i rimedi naturali contro le macchie scure sul viso. Esistono anche delle cure farmacologiche ma, in questo caso, ci si deve rivolgere al proprio medico o al dermatologo.