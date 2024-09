Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i benefici dei semi di lino per pelle e capelli.

Semi di lino: le proprietà

I semi di lino apportano numerosi benefici anche per la nostra pelle e i nostri capelli, basta pensare che già nell’antichità l’olio di semi di lino veniva usato per curare proprio la pelle e i capelli, oltre che in cucina. I semi di lino si ricavano dalla pianta del Linus usitatissimum e oggi sono usatissimi sia per preparare piati dolci sia per quelli salati. Prima di vedere quelli che sono tutti i benefici dei semi di lino per pelle e capelli, andiamo a vedere quali sono le loro proprietà, che fanno benissimo al nostro organismo. Essi hanno ad esempio proprietà emmolienti e regolatrici del transito intestinale, hanno un alto contenuto di Vitamina E, sono quindi degli antiossidanti, contengono un alta percentuale di fibre e il loro buon quantitativo di lecitina è ottimo per la salute del cervello. Ma, come detto, andiamo adesso a vedere i benefici dei semi di lino per pelle e capelli.

Semi di lino: i benefici per la pelle

I semi di lino fanno molto bene alla nostra pelle, in quanto ne migliorano la salute. Se ad esempio facciamo degli impacchi a base di semi di lino la nostra pelle diventerà più elastica, compatta e tonica. Ma vediamo quali sono tutti i benefici dei semi di lino per la nostra pelle:

Idratazione : gli oli di semi di lino nutrono la pelle idratandola e, come tutte voi saprete, mantenere la pelle idratata è importantissimo, soprattutto col passare degli anni.

: gli oli di semi di lino nutrono la pelle idratandola e, come tutte voi saprete, mantenere la pelle idratata è importantissimo, soprattutto col passare degli anni. Rughe: oltre a bilanciare la produzione di sebo, gli oli di semi di lino svolgono anche un’azione anti-age, aiutano infatti a ridurre i segni del tempo, come le rughe. Le loro proprietà antiossidanti aiutano infatti a combattere i radicali liberi.

oltre a bilanciare la produzione di sebo, gli oli di semi di lino svolgono anche un’azione anti-age, aiutano infatti a ridurre i segni del tempo, come le rughe. Le loro proprietà antiossidanti aiutano infatti a combattere i radicali liberi. Elasticità : i semi di lino migliorano l’elasticità della pelle e la fanno apparire più morbida e luminosa.

: i semi di lino migliorano l’elasticità della pelle e la fanno apparire più morbida e luminosa. Raggi UV: grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, i semi di lino proteggono la nostra pelle anche dai raggi UV, riducendo ad esempio rossori e irritazioni.

Semi di lino: i benefici per i capelli

Dopo aver visto quelli che sono i benefici dei semi di lino per la nostra pelle, andiamo a vedere quelli per i capelli. Perché sì, i semi di lino migliorano anche la salute del cuoio cappelluto, grazie soprattutto agli Omega3 che contengono. Ma vediamo nel dettaglio tutti i benefici per i capelli: