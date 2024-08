L’acne scalp può essere può essere davvero fastidiosa da affrontare, ma non temere: basta seguire i giusti suggerimenti. Scopri come prenderti cura del tuo cuoio capelluto con trattamenti efficaci e rimedi naturali.

Acne scalp: cos’è e cause

L’acne non riguarda soltanto il viso e il corpo, ma può colpire anche il cuoio capelluto, causando prurito, disagio e talvolta dolore. Questa condizione, spesso trascurata, è causata principalmente dall’eccesso di sebo. Le ghiandole sebacee, responsabili della produzione di questa sostanza oleosa, possono diventare iperattive e produrne troppo. Questo eccesso di sebo ostruisce i follicoli piliferi, creando un ambiente favorevole alla proliferazione batterica. Un’altra causa è l’uso scorretto di prodotti per lo styling: gel, balsami e oli, se non distribuiti accuratamente, possono accumularsi sul cuoio capelluto e favorire l’insorgere dell’acne. Non solo, l’acne sul cuoio capelluto può comparire anche a causa di troppo stress.

Acne scalp: trattamenti e rimedi naturali

Fortunatamente, esistono numerosi trattamenti e rimedi naturali che possono aiutare a gestire e ridurre questo fastidioso problema.