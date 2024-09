Mettere una fettina di cetriolo sugli occhi è un classico della beauty routine. Ma, funziona davvero contro borse e occhiaie? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo. à

Cetrioli sugli occhi, un classico della beauty routine

Un grande classico della beauty routine è quello di mettere sugli occhi una fettina di cetriolo, soprattutto per combattere borse e occhiaie. Quante volte abbiamo visto l’immagine di una donna sdraiata con due fettine di cetriolo sugli occhi? Credo che la risposta di tutte noi sia tante. Grazie alle loro proprietà i cetrioli sono infatti alleati della nostra pelle e sono davvero utili contro borse, occhiaie e occhi gonfi e stanchi. Si tratta quindi di uno, se non del migliore, rimedio naturale per gli occhi. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono le proprietà dei cetrioli e i loro benefici.

Cetrioli sugli occhi, il rimedio per gli occhi gonfi

Una fettina di cetriolo sugli occhi è un rimedio naturale ottimo contro borse e occhiaie. Il cetriolo, infatti, ha numerose proprietà. Vediamole insieme:

Vitamina C e acido caffeico: sono due antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione e a proteggere la nostra pelle dai danni causati dai radicali liberi.

sono due antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione e a proteggere la nostra pelle dai danni causati dai radicali liberi. Acqua: contiene ben il 95 % di acqua e perciò è super idratante per la nostra pelle. Inoltre ha anche un effetto rinfrescante che porta a ridurre, temporaneamente, il gonfiore.

contiene ben il 95 % di acqua e perciò è super idratante per la nostra pelle. Inoltre ha anche un effetto rinfrescante che porta a ridurre, temporaneamente, il gonfiore. Astringenti naturali: essenziali per mantenere tonica la pelle.

Le fettine di cetrioli sugli occhi hanno quindi un effetto calmante e decongestionante, perciò sono tanto utili per borse, occhiaie e gonfiori. Ma adesso andiamo a vedere insieme come applicare nel modo corretto, e soprattutto quando, le fettine di cetriolo sugli occhi.

Cetrioli sugli occhi: come applicarli

Come abbiamo appena visto, non si tratta delle solita leggenda, i cetrioli sugli occhi fanno veramente bene e sono un ottimo rimedio naturale contro borse e occhiaie. Sia chiaro, i miracoli non esistono, però se si riesce anche solo a ridurre le borse o le occhiaie è già un buon risultato. Ma, come applicare le fettine di cetrioli sugli occhi? In che momento della giornata è meglio? Per prima cosa è meglio mettere il cetriolo in frigo, se non ci è già, almeno una mezz’oretta prima di metterlo sugli occhi. In questo modo avrà anche un effetto drenante. Ma ora vediamo nel dettaglio come applicare le fettine di cetriolo sugli occhi:

Per prima cosa struccarsi gli occhi;

Tagliare due fettine di cetriolo;

Metterli sugli occhi possibilmente mentre si è sdraiati i n un ambiente rilassante;

n un ambiente rilassante; Tenerli su per una quindicina di minuti;

Una volta tolte le fettine, si può mettere una crema idratante nell’area sotto gli occhi.

Questi sono quindi i passaggi da seguire che, sono davvero molto semplici. Il consiglio è di fare questo trattamento la sera, prima di andare a dormire, soprattutto dopo una giornata lunga e stressante. Il cetriolo quindi è un alleato della nostra pelle, inoltre oggi sempre più spesso troviamo prodotti della skincare che tra gli ingredienti hanno proprio il cetriolo.