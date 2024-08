Ecco tutti i rimedi per il rilassamento cutaneo del viso.

Rilassamento cutaneo del viso? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i rimedi.

Rilassamento cutaneo del viso: le cause

Il rilassamento cutaneo del viso è un processo fisiologico, man mano che passano gli anni anche la nostra pelle ne risente e i tessuti del viso subiscono dei cambiamenti. Anche le cellule cutanee hanno un ciclo di vita, ovvero quelle più vecchie vengono man mano sostituite da quelle più giovani ma, con l’invecchiamento, questo processo rallenta e inizia a funzionare meno bene. La pelle quindi comincia a cedere anche per la diminuzione di collagene, ovvero quella proteina responsabile del mantenimento della pelle. Quando manca il collagene la pelle inevitabilmente cede. La riduzione del collagene comincia a vedersi soprattutto una volta passati i 40 anni, anche se può notarsi già dai 30 anni. Oltre all’invecchiamento, ci sono altre cause. Ecco quali:

Eccessiva perdita di peso;

Utilizzo di lampade solari;

Dimagrimento importante;

Poca idratazione;

Troppa esposizione al sole;

Poca attività fisica;

Alimentazione poco sana;

Alcol e fumo.

Rilassamento cutaneo del viso: ecco i rimedi

Abbiamo appena visto quali sono, oltre all’invecchiamento, le principali cause del rilassamento cutaneo del viso. Esistono però alcuni rimedi e trattamenti per ridare compattezza ed elasticità alla propria pelle. I miracoli ovviamente non solo possibili e l’invecchiamento cutaneo è inevitabile ma si può comunque cercare almeno di rallentarlo e ridare comunque un aspetto più giovane alla pelle del nostro viso. Vediamo quali sono insieme alcuni rimedi contro il rilassamento cutaneo della pelle del viso:

Usare creme nutrienti formulate per contrastare i segni del tempo;

Usa di principi attivi come i retinoidi, che possono migliorare lo spessore dell’epidermide e migliorare l’elasticità della pelle;

Bere molta acqua, l’idratazione è infatti fondamentale;

Mangiare sano, seguire una dieta equilibrata con tanta frutta e verdura;

Evitare di fumare e limitare al minimo l’assunzione di alcolici;

Fare regolare attività fisica;

Dormire bene;

Limitare il consumo di grassi.

Rilassamento cutaneo del viso: i trattamenti da fare

Esistono anche alcuni trattamenti per combattere il rilassamento cutaneo del viso e ridare compattezza ed elasticità alla pelle. Andiamo a vedere insieme quali sono: