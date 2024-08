Come fare per tingere le sopracciglia? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i trucchi e gli errori da evitare.

Come tingere le sopracciglia

Sempre più donne al giorno d’oggi decidono di tingere le sopracciglia, al fine di definire meglio il proprio sguardo. Le sopracciglia, infatti, rappresentano un dettaglio molto prezioso, capace di dare quel tocco in più al nostro volto. La tinta per sopracciglia è quindi molto usata e, oltre a cambiare colore alle nostre sopracciglia, le rende anche più folte e più definite, soprattutto se si sceglie una tonalità più scura rispetto al colore dei nostri capelli. Con tinta per sopracciglia si intendono quei prodotti pensati per andare a modificare il colore delle sopracciglia, proprio come accade con la tinta per i capelli. Ma, quali sono i vantaggi del tingere le sopracciglia? Scopriamoli insieme:

Si intensificano i riflessi naturali;

Si coprono eventuali discromie presenti nelle nostre sopracciglia;

Si modifica il colore delle sopracciglia.

Come tingere le sopracciglia: tutti i trucchi

Come abbiamo appena visto, tingere le sopracciglia è una pratica sempre più diffusa e permette di dare un nuovo aspetto non solo alle sopracciglia stesse ma anche a tutto il nostro viso. Ma, come si fa? Andiamo a vederlo insieme:

Scegliere la tinta giusta: fondamentale che sia una tinta apposta per sopracciglia, quella per capelli ad esempio è troppo aggressiva in quanto le nostre sopracciglia sono molto più delicate del cuoio cappelluto. Se si vogliono infoltire le sopracciglia va scelto un colore più scuro dei capelli, se si vuole uno sguardo più accattivante meglio scegliere una tinta più chiara del colore dei capelli.

Spalmare, attorno alle sopracciglia, della vaselina, al fine che la tinta non vada a macchiare la pelle.

, al fine che la tinta non vada a macchiare la pelle. Applicare la tinta , evitando accuratamente che vada negli occhi.

, evitando accuratamente che vada negli occhi. Una volta che la tinta è asciutta, con una pinzetta si possono eliminare i peli in eccesso.

Come abbiamo visto, tingere le sopracciglia è piuttosto semplice ma, se siete nel dubbio, il consiglio è, almeno per la prima volta, di rivolgervi a una estetista. Ma andiamo adesso a vedere insieme quelli che sono gli errori da evitare nel tingere le sopracciglia.

Come tingere le sopracciglia: gli errori da evitare

Dopo aver visto come fare per tingere le nostre sopracciglia, andiamo adesso a vedere quelli che sono gli errori da evitare: