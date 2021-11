Per i suoi video su OnlyFans era già finito al centro delle polemiche, ma l’ultima idea di Denis Dosio – considerata davvero di cattivo gusto – ha superato il limite della decenza e continuano a susseguirsi le critiche. Un gesto davvero brutto e irrispettoso che in breve ha fatto il giro del web.

Il giovane influencer, che sui suoi social offre sempre scatti hot, è finito nel mirino delle polemiche più agguerrite. Cos’è successo?

Denis Dosio, il video con le patatine

Il nuovo video di Denis Dosio su OnlyFans lo ha fatto salire il suo nome in vetta alle tendenze di Twitter. Le immagini hanno fatto il giro dei social e non si fermano le critiche.

Dosio questa volta si sarebbe spinto troppo oltre, pubblicando un video in cui mette nel “lato B” delle patatine fritte di una nota catena di fast food.

Il filmato, che fa discutere, si aggiunge ai contenuti piccanti pubblicati sulla piattaforma a pagamento.

Denis Dosio, il video con le patatine è al centro delle critiche

Il video in cui Dosio mostra il suo fondoschiena con delle patatine fritte non ha ottenuto consensi. Il gesto dell’ex gieffino è stato bersagliato da commenti negativi che continuano a susseguirsi sui social.

“Ma perché?”, si chiedono alcuni utenti. “Ho appena visto il video in cui Denise Dosio si mette le patatine nel c**o: sto soffrendo tantissimo”, aggiungono alcuni.

Su Twitter c’è chi scrive: “Nella mia vita ho visto tante cose sconcertanti che mai avrei pensato di vedere, ma dopo aver visto un video di Denis Dosio che si ficca delle patatine nel c**o non so più cosa aspettarmi”.

Denis Dosio, il video con le patatine e l’iscrizione a OnlyFans

Denis Dosio sembra entusiasta del suo percorso su OnlyFans. Lo ha spiegato Novella 2000, commentando: “In meno di 24 ore dall’apertura del profilo ho avuto oltre 1000 fan. La cosa mi rende felice”.

Grazie ai suoi iscritti, inoltre, il guadagno del giovane influencer potrebbe essere particolarmente consistente.