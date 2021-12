Delia Duran contro Alex Belli: accesa lite in treno

Di ritorno verso Milano dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, Delia Duran e il modello avrebbero avuto un acceso scontro in treno.

Alex Belli e Delia Duran: la lite in treno

Nulla sembrare filare liscio per Alex Belli e Delia Duran: a poche ore dalla squalifica del modello dal GF Vip lui e la moglie sono stati avvistati mentre prendevano il treno verso Milano e, a seguire, sono stati paparazzati durante un acceso scontro avuto proprio a bordo del mezzo.

Delia sarebbe stata sentire dire: “Non me ne frega un c***, tre mesi di questa str***zata”, e, a seguire, la modella sarebbe stata vista tirare contro suo marito la fede nuziale.

Alex Belli e Delia Duran: i rapporti

Delia Duran ha rotto il silenzio dopo la squalifica di Belli dal GF Vip affermando di essersi sentita umiliata dal suo comportamento con Soleil Sorge. La Duran ha anche affermato che tra lei e Carlo Cuozzo – l’uomo con cui è stata avvistata mentre era intenta a baciarsi – sarebbe andata ben oltre il bacio.

Alex Belli e Soleil Sorge

Al momento Alex Belli non ha rotto il silenzio e in tanti si chiedono se cercherà di recuperare un rapporto con Soleil Sorge, rimasta nella casa del GF Vip visibilmente provata. Quando Belli è stato squalificato dal programma e si è allontanato insieme a sua moglie, Soleil ha tuonato: “Vanno via cornuti e felici!” e ancora: “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e, soprattutto, se Delia perdonerà davvero Alex Belli dopo che il modello l’ha praticamente tradita con Soleil Sorge durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6.