Le otto montagne: tutto sul film vincitore di 4 David di Donatello

Uscito nel 2022, il film Le otto montagne ha riscosso sin da subito un enorme successo. Con Alessandro Borghi e Luca Marinelli come protagonisti, la pellicola drammatica ha conquistato il pubblico per la sua intensità e ha vinto ben 4 David di Donatello: scopriamone la trama e i dettagli principali.

Le otto montagne: la trama del film

La pellicola scritta e diretta da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch è in realtà l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017 scritto da Paolo Cognetti.

Le otto montagne vede al centro della storia l’amicizia forte e longeva tra Pietro e Bruno (interpretati rispettivamente da Luca Marinelli e da Alessandro Borghi). Pietro è un ragazzo di città, abituato a viaggiare in montagna per trascorrere solamente le vacanze estive. Bruno, al contrario, è un vero e proprio pastore e lui, in mezzo alle montagne, ci vive 365 giorni all’anno. I due ragazzi si conoscono da quando sono bambini e sono state proprio quelle montagne ad averli fatti unire in modo così forte.

Vent’anni dopo sarà proprio Pietro a tornare in alta quota e lo farà sia per ritrovare se stesso, sia per fare i conti con il suo passato. Le otto montagne emoziona e coinvolge: amicizia, amore, natura e legami, questi sono i valori principali del film.

Chi c’è nel cast de Le otto montagne?

Accanto ai due protagonisti assoluti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, nel cast de Le otto montagne ci sono anche: Elena Lietti (Francesca), Elisabetta Mazzullo (Lara), Surakshya Panta (Asmi), Andrea Palma (Pietro da ragazzo), Cristiano Sassella (Bruno da bambino), Lupo Barbiero (Pietro da bambino).

Dov’è stato girato il film?

Le otto montagne è stato girato tra la Valle d’Aosta, in particolare in Val d’Ayas, Torino e il Nepal, altro luogo ben visibile nel corso del film.

Le otto montagne: le candidature e i premi ricevuti

Le otto montagne ha riscosso un incredibile successo sin dal suo debutto nelle sale cinematografiche, ma non solo. Nel 2022 ha partecipato al Festival di Cannes e ha vinto il Premio della giuria ed è attualmente in concorso per la Palma d’oro.

Nel 2023, invece, è candidato a diverse categorie dei David di Donatello e ne ha già vinte 4:

Miglior film

Migliore sceneggiatura adattata a Felix Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Miglior suono

Migliore autore della fotografia a Ruben Impens

Dove si può vedere Le otto montagne?

Se ancora non avete avuto modo di godervi la storia de Le otto montagne, sappiate che una soluzione c’è. Correte a segnare in agenda una data, ossia quella del 15 maggio 2023. Quel giorno, infatti, il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli approderà su Sky, in particolare su Sky Cinema Uno.

Il film è disponibile alla visione anche su Prime Video: attualmente può essere noleggiato o acquistato, ma pare proprio che il 15 maggio 2023 diventerà disponibile per chiunque. Si attendono aggiornamenti.

Per quanto riguarda invece le altre piattaforme streaming, ancora non è stato annunciato nulla, ma la speranza che Le otto montagne possa arrivare anche su Netflix c’è ancora.