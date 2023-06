Daniele Schiavon potrebbe essere uno dei tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island. Il suo volto è già conosciuto, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Scopriamo qualche dettaglio in più sul calciatore ed ex corteggiatore.

Daniele Schiavon: chi è il calciatore di Temptation Island? Tutto sul tentatore

Daniele Schiavon, calciatore professionista, è un volto già conosciuto al pubblico televisivo, grazie alla sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore. Daniele Schiavon risulta essere tra i papabili nel cast di Temptation Island 2023, il reality show estivo molto amato dal pubblico, condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, Daniele potrebbe essere uno dei single tentatori, che hanno il compito di mettere alla prova le fidanzate durante questa esperienza. Il calciatore ha 28 anni. È nato a Roma il 28 marzo 1995, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha un profilo Instagram molto attivo, in cui condivide sia momenti della sua vita professionale che della sua vita privata. Tra le curiosità che sono emerse sul suo conto abbiamo scoperto che il suo soprannome è Dadolo e che è molto legato alla nonna Nandina. Daniele Schiavon ha un fratello ed è zio di due nipoti, un bimbo di 2 anni e una bimba di 5 anni, che ama moltissimo. Ha sempre avuto una grande passione per il calcio e una forte ammirazione per Francesco Totti. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Quattrociocche, conosciuta a Uomini e Donne, non si è più saputo se abbia altre frequentazioni oppure se sia rimasto single.

Daniele Schiavon: l’esperienza a Uomini e Donne e la carriera

Daniele Schiavon ha conosciuto Giulia Quattrociocche negli studi di Uomini e Donne, nel 2019. Lei era la tronista di quell’edizione, mentre lui era un suo corteggiatore, che l’ha subito colpita. La loro relazione è durata fino a marzo del 2020. Daniele Schiavon deve il suo debutto in televisione al programma di Maria De Filippi e al suo ruolo di corteggiatore. Tra lui e Giulia è subito nato un forte feeling, una forte intesa, tanto che la tronista alla fine ha deciso di scegliere lui per uscire dalla trasmissione. Grazie al programma, Daniele ha potuto mostrare la sua personalità, e ha colpito il pubblico per il suo carattere sensibile e determinato. La sua carriera, però, è nel mondo del calcio. Daniele è un calciatore professionista, che ha iniziato a giocare nella squadra del Terracina nel 2012, approdando poi nella rosa del Paganese calcio. Successivamente è passato alla serie D e dal 2017 gioca come centrocampista per la And Crecas Palombara. Il mondo dello spettacolo gli è sempre piaciuto e lo ha sempre affascinato, come conferma la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ora per lui potrebbe presentarsi una nuova occasione per stare davanti alle telecamere, grazie al ruolo di tentatore nella nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno 2023.