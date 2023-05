Damiano David, il frontman dei Maneskin, una delle rock band più amate degli ultimi anni, ha tinto i capelli di colore giallo e rosso. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché della scelta di Damiano.

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli gialli e rossi: il motivo è scaramantico

Questa sera, 31 maggio 2023, allo Puskas Arena di Budapest andrà in scena la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Damiano, il leader dei Maneskin, è un noto tifoso romanista e, alla viglia della finalissima, ha deciso per scaramanzia di tingersi i capelli con i colori della sua squadra del cuore, il giallo e il rosso. Queste le parole del cantante prima di tingersi i capelli su Instagram:

“Sto per fare una cosa subito, decolorando mezza testa sì e mezza no. Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me.”

Quello che è certo è che Damiano non è certo nuovo a cambi di look, tra tagli e tinture, i suoi fan sono da tempo abituati ai continui cambi di stile del frontman dei Maneskin. Il tingersi i capelli giallo e rosso il giorno della vigilia della partita più importante della stagione per la Roma non ha infatti stupito più di tanto i suoi fan, da uno come lui c’era da aspettarselo eccome. Vediamo se questo gesto porterà davvero fortuna alla squadra allenata da José Mourinho.

Tra l’altro Damiano, nelle ultime settimane, ha sfoggiato diversi colori di capelli, prima un biondo platino poi un rosso ginger dalla tonalità molto intensa che ha fatto davvero impazzire tutti i suoi fan. Non resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà in futuro il ventiquattrenne leader dei Maneskin, band con la quale sta avendo un successo incredibile non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Quest’estate ci saranno infatti diversi concerti negli stadi italiani, come a Milano, due date allo stadio San Siro, il 24 e ilo 25 di luglio, a Roma, due date allo stadio Olimpico, il 20 e il 21 di luglio e una data a Trieste allo stadio Nereo Rocco, il 16 di luglio A dicembre la band volerà anche per dei concerti in Giappone.

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli gialli e rossi: la tintura casalinga

Per tingersi i capelli gialli e rossi come gesto scaramantico in vista della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia, Damiano David non si è rivolto a dei professionista, ma ha usato una decolorazione fai da te. “Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri”, ha detto il cantante nella sua storia su Instagram dove ha mostrato il cambio di look. Damiano si è visto anche alle prese con asciugamani e teli di plastica, a dimostrazione che il cambio look è avvenuto davvero a casa. Non sono mancati alcuni commenti come “guarda che porta male“, ma Damiano è sembrato molto convinto della sua scelta, mettendosi poi in viaggio con alcuni amici destinazione Budapest. Certamente sarà facilmente riconoscibile sugli spalti, domani sapremo se avrà portato fortuna o meno alla sua squadra del cuore.