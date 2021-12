Damiano David, frontman dei Maneskin, e la sua compagna Giorgia Soleri, hanno offerto aiuto economico all’oasi felina di Pianoro, alle porte di Bologna, devastata da un incendio negli scorsi mesi.

Damiano David: l’aiuto all’oasi felina

Attraverso i social i volontari dell’oasi felina di Pianoro hanno ringraziato il frontman dei Maneskin, Damiano David, che ha deciso di fornire il suo aiuto per la ricostruzione dello spazio dedicato a gatti randagi e abbandonati.

Sui social i volontari della struttura hanno condiviso la lettera che avrebbe inviato loro il cantante, scrivendo: “Appena abbiamo visto quello che era successo – ha scritto Damiano – io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”, si legge nel messaggio.

Uno dei volontari della struttura – devastata da un incendio in cui hanno perso la vita 8 felini – ha affermato: “Quando siamo andati a controllare il nome del donatore, abbiamo capito di chi si trattava. Abbiamo poi cercato di contattarlo ed è stato veramente molto gentile, ci ha spiegato che lui e la fidanzata dopo avere saputo dell’incendio hanno sentito il bisogno di darci una mano. Questo ci riempie il cuore di gioia”.

Damiano David: il gesto commuove i fan

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i complimenti a Damiano per il suo gesto di solidarietà e in tanti hanno lodato la generosità del cantante e quella della sua compagna, Giorgia Soleri.

Damiano David: chi è la fidanzata

Dal 2017 Damiano David è legato sentimentalmente alla modella e attivista Giorgia Soleri. Da circa un anno i due sono usciti allo scoperto rivelando al mondo la loro liaison. La modella è molto nota anche per la sua battaglia contro la malattia, che ha ampiamente raccontato attraverso i social.