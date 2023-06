Damiano David continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la sua chiacchieratissima fine della storia d’amore con Giorgia Soleri, si è ritrovato sulle pagine di tutte le cronache rosa per indiscrezioni, rumors, retroscena e presunti tradimenti. Ed ora il frontman della celebre band romana continua a far parlare di se. Questa volta, però, è merito dell’ultimo post pubblicato sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso il nuovo taglio di capelli rasati.

Damiano David, il nuovo taglio di capelli rasati

Ormai lo sappiamo, l’artista ha conquistato il pubblico internazionale fin da subito per la sua notevole presenza scenica ed il suo immenso talento. Tuttavia, oltre a questo, è riuscito ad entrare nel cuore dei fan anche grazie al suo carisma, alla sua simpatia e al suo stile esuberante e fuori dalle righe. Damiano David ha dato prova di essere un’icona di stile, una vera e propria ispirazione per la generazione di oggi. E non solo in fatto di look. Nel corso della sua carriera ha anche sperimentato tantissime acconciature diverse. Indimenticabile ovviamente la pettinatura con la quale tutti l’abbiamo conosciuto: chioma lunga, mossa e sbarazzina. E’ stata poi la volta del mullet, spettinato e trasgressivo, e dell’undercut con rasature laterali e frangia. Ad inizio gennaio 2023, invece, il frontman della band romana ha dato inizio all’anno nuovo con un buzz cut. Un taglio cortissimo in occasione della presentazione di Gossip, il nuovo singolo appartenente all’album Rush. Ed ora… eccolo che ci casca di nuovo! Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan il suo nuovo hairstyle, scegliendo ancora una volta il taglio di capelli rasati.

Il taglio di capelli rasati di Damiano David divide i fan

Come al solito, non sono mancate numerose polemiche e critiche. Molti utenti hanno scritto che i capelli lunghi stanno molto meglio sul frontman della band romana, aggiungendo che questo taglio rasato non gli si addice proprio. Altri fan invece hanno commentato il post soffermandosi sullo sguardo spento di Damiano David. In molti sono convinti che il giovane ragazzo sia triste, probabilmente a causa della separazione con la sua ormai ex fidanzata. Un utente scrive: “Non importa i capelli, ma deve ritornare la luce nel tuo sguardo“, un altro: “La luce nei tuoi occhi non esiste più, non sei più Damiano. Ti sei perso nel modo più totale“. Sotto le foto pubblicate dal frontman della band romana si leggono davvero pochi commenti di chi apprezza il suo nuovo taglio di capelli. Al di là del suo nuovo look, i suoi fan sono davvero preoccupati. Cosa sarà successo a Damiano David? Si tratta solamente della fine della sua storia d’amore o dietro questo sguardo spento si nasconde qualcos’altro?