La modella e influencer Paola Turani ha detto addio alle treccine ed è tornata alla sua chioma naturale. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Dalle treccine ai ricci al vento: Paola Turani scioglie l’acconciatura sui social

In questa estate 2023 le treccine sono tra gli hair look più in voga e non solo tra le celebrities. Le treccine in estate non passano davvero mai di moda e anche la modella e influencer lombarda Paola Turani ha deciso di farsi le treccine prima di partire per le vacanze a Ibiza. Un hair look in grado di far risaltare appieno non solo l’abbronzatura ma anche i suoi splendidi occhi azzurri. Il cambio look però è durato poco, l’influencer infatti ha già disfatto le treccine per tornare alla sua chioma naturale. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Paola Turani ha postato un video dove mostra ai suoi follower il momento nel quale ha sciolto le treccine. Le micro braids, come si può vedere nel video, hanno creato un effetto stile “afro” ai suoi ricci, rendendoli ancora più ribelli e voluminosi. Nel post la modella bergamasca ha scritto: “ho sciolto le trecce! Una montagna di capelli!” aggiungendo anche l’emoticon che rappresenta un leone. In effetti Paola Turani sembra proprio una leonessa, anche grazie al bellissimo vestito in stile animalier.

Micro braids: le treccine dell’estate 2023

Le treccine sono le assolute protagoniste di questa estate 2023. Comode e leggere sono perfette per questa stagione, visto anche il grande caldo. Inoltre sono troppo difficili da realizzare e sono perfette per domare anche le chiome più difficili. Paola Turani non è stata l’unica celebrities a provare questa acconciatura, anche l’ex velina Federica Nargi si è lasciata ad esempio trasportare da trend del momento, divenuto virale nel giro di pochissimo soprattutto grazie all’attrice e cantautrice statunitense Halle Bailey, la protagonista del film “La Sirenetta”, uscito recentemente al cinema, nel quale appunto portava le micro braids. Le treccine sono davvero l’hair look ideale, versatile e facile da gestire e ottimo per combattere il caldo estivo. Inoltre questa acconciatura è in grado di donare un aspetto più giovane e allegro.

Micro braids: come si realizzano?

Le treccine si possono realizzare anche a casa, c’è bisogno solamente di un pettine e degli elastici. Dopo aver pettinato i capelli rimuovendo tutti gli eventuali nodi, bisogna dividere in sezioni la chioma. Partendo poi da quella centrale bisogna dividere la chioma in ciocche sempre più piccole fino ad arrivare allo spessore che preferite. Partendo poi dalla radice bisogna realizzare delle treccini, tutte della stessa dimensione e chiuderle con gli elastici. Per realizzare le micro braids ci vuole molta precisione e pazienza ed il consiglio è comunque quello di rivolgersi a un professionista per ottenere un risultato ottimale. Quello che è certo è con questa acconciatura la vostra estate sarà tutta un’altra cosa!

Per quanto riguarda la durata, dipende molto dalla crescita dei capelli e dalla frequenza dello shampoo, ma in media dovrebbero durare circa due mesi. Una volta rimosse le treccine il consiglio è fare dei trattamenti nutrienti ai capelli.