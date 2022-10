Halle Bailey: chi è e carriera

Halle Bailey è l’attrice che è stata scelta per interpretare Ariel, nel classico Disney La Sirenetta. La giovane è una cantante che fa parte del duo musicale Chloe x Halle ed è stata notata da Beyoncé.

Halle Bailey: chi è?

Halle Bailey è l’attrice che interpreterà Ariel nel film Disney La Sirenetta.

Una scelta che ha fatto molto discutere, perché l’attrice è afroamericana e di conseguenza ha la pelle scura, contrariamente alla sirena con la pelle chiara, gli occhi chiari e i capelli rossi a cui tutti sono abituati. Halle Bailey è nata il 27 marzo 2000 ad Atlanta, negli Stati Uniti. Ha 22 anni ed è alta 158 cm. La giovane e sua sorella Chloe hanno sempre avuto una grande passione per la musica e il canto, fin da quando erano piccole, tanto da creare un loro duo musicale.

Nel 2013 hanno pubblicato un EP indipendente e la loro carriera ha spiccato il volo dopo l’apertura del loro seguitissimo canale YouTube. In questa occasione, Beyonce, la diva del pop, le ha subito notate ed è rimasta molto colpita dalla loro bravura. La famosa cantante ha offerto alle due ragazze l’opportunità di entrare nel mondo della discografia, decidendo di produrre il loro primo album. In seguito hanno anche lavorato con la Columbia Records e la Parkwood Records, che è la casa discografica di Beyonce.

Alla passione per la musica si aggiunge una nuova avventura per la Disney. Halle Bailey, infatti, debutterà sul grande schermo nel film La Sirenetta. In realtà, la giovane si è già cimentata con la recitazione. Quando aveva solo 6 anni, infatti, è apparsa nel film L’Ultima Vacanza, e sei anni più tardi ha preso parte alla pellicola Let it Shine. Quando aveva 18 anni è entrata anche a far parte del cast della sit-com Grown-ish.

La vita privata di Halle Bailey e le polemiche sul suo ruolo

Per il momento le informazioni sulla vita privata di Halle Bailey sono davvero poche e non si sa se sia fidanzata. Dai social network dell’attrice non compaiono scatti che fanno pensare ad una relazione in corso, ma in una delle sue foto recenti, ha scritto come didascalia “Date night”. In inglese significa appuntamento notturno, ma questo, nel gergo giovanile, potrebbe anche essere interpretato come un incontro diverso da quelli di tipo sentimentale. La notizia che Halle Bailey è stata scelta per interpretare Ariel, protagonista de La Sirenetta, ha fatto il giro del mondo sul web e sui social network. Molti hanno reagito con delusione a questa scelta della Disney. La polemica è nata dal fatto che l’attrice è afroamericana e ha la pelle scura, mentre il personaggio di Ariel è sempre stato disegnato in modo diverso. I tratti somatici e i colori dei Halle Bailey non corrispondono con quelli di Ariel nel famoso cartone animato. Tutte queste polemiche non hanno turbato la giovane attrice, che non ha neppure voluto esprimersi sulla questione. Per lei e la sua carriera si tratta decisamente di un’occasione importante e fortunatamente moltissime persone la stanno sostenendo.