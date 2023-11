Cuticole unghie: come trattarle naturalmente

Le cuticole unghie necessitano di trattamenti e prodotti validi come tronchesine o creme per ammorbidirle.

La cura delle mani è un aspetto importante dal momento che sono il primo biglietto da visita. Oltre alle mani, è bene curare anche le unghie che possono presentare dei difetti. Tra i maggiori inestetismi, vi sono le cuticole unghie da trattare con prodotti appositi come mostriamo nei paragrafi a seguire.

Cuticole unghie

Note anche con il termine dispregiativo di pellicine, le cuticole unghie sono sicuramente un antiestetico che è bene cercare di correggere dal momento che le mani sono un importante biglietto da visita. Possono essere sia sottili che spesse, ma in ogni caso è bene prendersene cura in modo giusto.

Si chiamano in questo modo in quanto si fa riferimento a degli ispessimenti della pelle che si trovano nella radice dell’unghia. Hanno il compito di proteggere l’unghia dal momento che fungono da filtro verso i batteri e altre sostanze nocive che possono essere fonte di irritazione per la salute delle unghie.

Le cuticole unghie hanno infatti il compito di mantenere intatto e sano lo stato ungueale. Possono essere sia sottili quindi molto vicine alla linea ungueale ma anche spesse e sporgenti. Proteggere questa parte delle unghie è fondamentale in quanto permette di curare le mani nella maniera giusta e avere una manicure che sia sempre adeguata e soprattutto sana.

Cuticole unghie: la routine

Per poter eliminare le cuticole unghie vi sono due semplici modi. In caso di cuticole sottili bisogna semplicemente spingerle senza rimuoverle in modo da evitare possibili tagli o abrasioni. Un altro metodo altrettanto valido è la possibilità di tagliarle usando prodotti e strumenti che siano validi ed efficaci in questo trattamento.

Se risultano essere poco visibili bisogna cercare di spingerle indietro in modo da avere poi delle unghie che siano sane. Per prendersi cura di questo aspetto delle unghie, bisogna seguire alcuni procedimenti. Prima di tutto, è bene immergere le dita in acqua calda per almeno 5 minuti in modo da ammorbidire le cuticole.

In seguito è necessario applicare un prodotto che può essere sia in olio che in gel che aiuta a renderle maggiormente morbide e quindi spingerle più indietro. A questo punto, si usa poi un bastoncino di ciliegio che permette di spingere le cuticole in alto in modo da renderle meno visibili. Il bastoncino di ciliegio oppure in acciaio, è uno strumento ideale soprattutto da usare in caso di cuticole e unghie che sono particolarmente spesso e resistenti.

Coloro che invece preferiscono tagliarle, possono optare per un tagliaunghie o taglia pellicine che ha proprio questo compito. Subito dopo questo trattamento, bisogna applicare una crema che sia nutriente in modo da proteggere le unghie e consentire una maggiore cura.

Cuticole unghie: rimedi Amazon

I prodotti migliori per trattare questo difetto estetico si trovano a buon prezzo e con offerte vantaggiose su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Sotto una classifica dei tre migliori articoli e rimedi per cuticole e unghie scelti tra i più efficaci e adatti dalle consumatrici con una descrizione breve di ciascun prodotto.

1)Feryes taglia cuticole professionale a 1/2 ganascia

Un vero e proprio tronchesino a livello professionale che aiuta a rimuovere, non solo le cuticole delle unghie, ma anche la pelle morta o le unghie incarnite delle mani e dei piedi. In acciaio con lame di 6 mm, molto facili da usare. Ha un design ergonomico ed è molto comodo.

2)Seacret minerali del Mar Morto

Un olio per cuticole che idrata la zona delle unghie, ammorbidisce la pelle prevenendo la secchezza cutanea. Un olio dalle proprietà nutrienti che dona cuticole sane e morbide. Bisogna semplicemente applicare un po’ di prodotto sulla cuticola per poi massaggiare fino a completo assorbimento.

3)Mavala crema cuticulas

Confezione che comprende due prodotti in uno. Una crema più un olio che si prendono cura delle cuticole unghie. Sono due prodotti che hanno gli stessi benefici, soltanto che una formula cremosa mentre l’altra liquida. Ammorbidiscono la pelle dell’unghia fornendo un contorno ben curato.

Insieme a questi trattamenti, per le cuticole unghie si consigliano anche prodotti a base di cheratina per rinforzarle.

