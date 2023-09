Cuticole: il trattamento per eliminarle

Le mani sono la prima cosa che solitamente si guarda quando ci si presenta a qualcuno. Non sempre si riesce ad avere delle mani e unghie curate a causa delle cuticole che risultano essere antiestetiche. Per rimuoverle e prendersene cura, sono diversi i metodi e prodotti validi che possono sicuramente aiutare. Vediamo quali sono i migliori da applicare.

Cuticole

Con questo termine si indicano degli ispessimenti molto sottili della pelle che tendono a formarsi alla radice delle unghie. Le cuticole solitamente si tende a eliminarle con degli strumenti come le forbicine arrecando ulteriori danni e problemi alle unghie, in generale. Hanno una funzione molto importante dal momento che proteggono le unghie.

Sono altrettanto utili in quanto impediscono ai batteri o ad altre sostanze nocive di infiltrarsi e quindi essere poi causa di infezioni. In questo caso, grazie a questi ispessimenti della pelle si riesce a mantenere uno stato dell’unghia saldo e perfetto, oltre che solido e resistente evitando così che possa rovinarsi.

Per questa ragione, diventa molto importante prendersi cura delle unghie in modo da favorire una migliore e rapida crescita. Inoltre, le cuticole sono di due tipi: sottili, quindi particolarmente aderenti alla lamina ungueale e spesse per cui risultano essere visibili e sporgenti. Prendersene cura nel modo giusto, ma anche evitare di tormentarle aiuta ad avere unghie ben trattate.

Cuticole: cosa fare

In caso di cuticole, sono diversi i consigli e suggerimenti da adottare a tal proposito. Gli stessi esperti consigliano di evitare di tagliarle dal momento che si potrebbe andare incontro a irritazioni o sanguinamenti con infezioni che rischierebbero di essere ulteriormente dannose. Per curarle nel modo migliore a casa si potrebbe usare la fresa, un dispositivo che tratta le unghie e gli ispessimenti.

In caso di manicure fai da te, quindi senza l’aiuto di un professionista del settore, si consiglia un bastoncino di ciliegio che aiuta a spingerle evitando così possibili infezioni. Prima di tutto, è necessario prepararsi immergendole e ammorbidendo le cuticole in una ciotola d’acqua per poi optare per l’uso del bastoncino.

Un’operazione e passaggio molto semplice per cui poi è sufficiente una crema specifica per le cuticole e un olio che sia adatto per idratarle e prendersene cura nella maniera più adeguata possibile. In commercio si trovano poi diversi prodotti che hanno proprietà emollienti e quindi idratanti che possono sicuramente aiutare.

L’olio di oliva e il miele, insieme al burro di mandorle permettono di ammorbidire la pelle e quindi aiutare a rimuovere le cuticole. Il gel di aloe vera ha proprietà calmanti ed è particolarmente indicato in caso di ferite o irritazioni. In ogni caso, si consiglia di rivolgersi sempre a un professionista del settore per la cura delle unghie.

Cuticole: prodotti online

Per questo tipo di ispessimento è bene controllare su Amazon in modo da trovare prodotti che siano adatti approfittando di vari sconti. Cliccando sulla foto si scorgono le caratteristiche. Qui sotto una descrizione di creme e oli per cuticole da ordinare scelti tra i più adatti ed efficaci.

1)CND Shellac smalto semipermanente

Uno smalto a uso professionale che aiuta a rimuovere ed eliminare le cuticole in modo naturale. Un prodotto di qualità particolarmente efficace e valido. Contiene idrossido di sodio che scioglie le pellicine intorno alle cuticole. Bisogna semplicemente prendere un po’ di prodotto e massaggiare sulla zona interessata per ottenere i giusti benefici.

2)Mavala Mavapen olio per cuticole

Un olio specifico per le unghie e le cuticole indicato per la pelle secca. A base di glicerina che ha proprietà emollienti e rassodanti, oltre che idratanti per le unghie. Un prodotto a forma di penna in grado di assorbire rapidamente e facile da usare. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

3)Manucurist emolliente efficace per unghie e cuticole

Gel emolliente da applicare prima dello smalto e a base di ingredienti bio. Contiene glicerina che ha un’azione idratante e contribuisce a far crescere delle unghie solide e resistenti. Si consiglia di applicarlo sul contorno dell’unghia, lasciare in posa per 2 minuti circa per poi spingere indietro le cuticole. Un prodotto di origine francese, ottimale.

Insieme ai prodotti per cuticole, è consigliata anche la fresa per unghie per averle ben curate.