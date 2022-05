Boss Doms: chi è il chitarrista di Achille Lauro

Tra le esibizioni dei Big in gara al Festival di Sanremo 2020, quella di Achille Lauro è una di quelle che ha maggiormente colpito i telespettatori. Una figura che non è passata inosservata è quella del chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms, che si è presentato sul palco dell’Ariston con un ciuccio in bocca già l’anno precedente.

Durante la finale del 2020, Lauro lo ha baciato sulle labbra e la scena è stata ripetuta sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022.

Chi è Boss Doms?

Il 69° Festival di Sanremo è stato quello più criticato della storia e, molto probabilmente ne sentiremo parlare ancora molto. Le 24 esibizioni degli artisti in gara, tra problemi tecnici e cadute di stile, hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tra le performance che hanno stuzzicato maggiormente la curiosità dei fan del Festival, c’è quella di Achille Lauro, non tanto per il suo brano Rolls Royce, che è stato preso di mira anche da Striscia la Notizia, ma per il chitarrista Boss Doms.

Quest’ultimo si è presentato sul palco dell’Ariston con un ciuccio in bocca. Cosa sappiamo di lui? Il suo vero nome è Edoardo Manozzi ed è nato nel 1988. Boss Doms è un dj e produttore conosciuto da anni negli ambienti musicali e divenuto da qualche tempo partner artistico di Achille Lauro. A soli 10 anni ha iniziato a suonare la chitarra e soltanto in seguito si è avvicinato alla musica elettronica, una passione che coltiva da sempre.

La sua collaborazione con il cantante di Rolls Royce non è una novità, visto che i due hanno già scritto infatti diverse canzoni insieme. Boss Doms infatti, non è solo il chitarrista del cantante romano, ma anche il suo produttore. Anche il brano sanremese infatti, è frutto di ore ed ore di lavoro comune e sia Achille che Edoardo hanno spesso sottolineato che ormai si sentono quasi un duo. Non a caso, Manozzi e Lauro hanno partecipato insieme a Pechino Express nel 2017 e anche a Celebrity Hunted 2.

L’esibizione di Boss Doms al 69esimo Festival di Sanremo

Come mai Boss Doms si è presentato al 69° Festival di Sanremo con un ciuccio in bocca? La sua immagine sta facendo il giro dei social, ma la risposta è molto semplice e non ha nulla a che fare con le accuse di plagio. Nei giorni scorsi infatti, Edoardo è diventato papà della piccola Mina, avuta dalla compagna Valentina Giorgia Pegorer, ex conduttrice del programma radiofonico Occupy Deejay, su Radio Deejay. Nessuna provocazione quindi quella di chitarrista e produttore, ma semplicemente un gesto d’affetto per la sua piccolina venuta alla luce proprio poco prima dell’inizio del Festival. Edoardo, grazie anche alla collaborazione con Achille Lauro, ha ottenuto un ampio seguito sui social, che aggiorna costantemente sia con momenti quotidiani che lavorativi. Su Instagram, Manozzi vanta 270 mila follower e la trovata del ciuccio della sua piccola Mina è piaciuta tantissimo ai fan e, forse, neanche lui si aspettava che la cosa potesse attirare tanta attenzione. Cosa ci possiamo aspettare dal ‘duo’? I sostenitori di Achille Lauro, adesso diventati anche seguaci di Boss Doms, non vedono l’ora di scoprire i loro prossimi lavori.