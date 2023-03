Cristiana Ciacci: chi è la figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è l’unica figlia di Antonio Ciacci, ovvero Little Tony. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Cristiana Ciacci: chi è

Cristiana Ciacci è nata a Roma nel 1972, ha cinquant’anni ed è l’unica figlia di Little Tony, l’amatissimo cantante di “Cuore Matto“, morto nel 2013 a causa di un tumore. La madre di Cristiana è Giuliana Brugnoli, la prima moglie di Little Tony, morta anche lei per un tumore nel 1993. Cristiana ha raccontato a Mara Venier durante la trasmissione “Domenica In” del primo incontro tra suo padre e sua madre, che faceva l’assistente di volo:

“Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante lui fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per sei mesi, poi sono stati insieme per dodici anni.”

Dopo la nascita di Cristiana la coppia ha avuto alti e bassi, soprattutto perché Little Tony era sempre in giro per lavoro. Dopo la morte della madre Cristiana e il padre si sono avvicinati molto, risolvendo le loro passate divergenze.

Cristiana Ciacci: la musica e la malattia

Fin da piccola Cristiana Ciacci è stata appassionata di musica, ma la il suo percorso musicale è stato bruscamente interrotto da una malattia. Cristiana ha infatti sofferto per molto tempo di anoressia. La malattia l’ha portata ad allontanarsi da suo padre che non comprendeva le origini del suo malessere. Col tempo però i due si sono riavvicinati, “ho passato tanto tempo arrabbiata con mio padre“, ha dichiarato Cristiana, “ma ad un certo punto mi sono detta che rimproverandolo non saremmo riusciti a costruire bei ricordi.”

Cristiana Ciacci, superata la malattia, è comunque riuscita a entrare nel mondo della musica, fondando la “Little Tony Family“, nata per volontà del padre prima di morire per far continuare a vivere il suo patrimonio musicale. Insieme a due ballerine e allo storico collaboratore di Little Tony, il musicista Angelo Petruccetti, Cristiana Ciacci si esibisce in giro per l’Italia, portando sul palco i più grandi successi di suo padre.

Cristiana Ciacci ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive, come “Pomeriggio Cinque” e “Verissimo” per raccontare il lato più privato di suo padre. Infine ha anche scritto un libro “Mio padre Little Tony”, scritto in collaborazione con Teresa Giulietti per Bertoni Editore.

Durante lo scorso Festival di Sanremo c’è stato uno scontro a distanza tra Cristiana Ciacci e Gino Paoli, il quale sul palco ha ricordato Little Tony con un aneddoto poco lusinghiero: “era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony“, scatenando la reazione di Cristiana che ha definito la scelta di Gino Paoli poco delicata, soprattutto nei confronti di una persona che non c’è più.

Cristiana Ciacci: vita privata

Cristiana Ciacci ha ben cinque figli, avuti da tre compagni diversi. Tutti i nomi dei figli iniziano con la lettera “M”, per ricordare la parola “mamma”. Troviamo Mirko, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Gli ultimi due, Melania e Mattia, sono figli del suo attuale compagno, Massimiliano Salvi, un medico ortopedico di grande esperienza.