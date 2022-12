Il nome di Massimiliano Salvi potrebbe non essere molto noto al pubblico, ma cominciare ad avere contorni più delineati se lo si accosta a quello di Cristiana Ciacci. Quest’ultima è difatti la sola e unica figlia di Little Tony, a sua volta conosciuta nel mondo dello spettacolo in quanto cantante.

Sappiamo che Cristiana, malgrado l’immagine sua e soprattutto del suo celebre padre, è sempre stata abbastanza riservata sulla sua vita privata. Malgrado ciò sappiamo che è mamma di cinque figli: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia e che il papà degli ultimi due è proprio Massimiliano Salvi.

Massimiliano Salvi: biografia e carriera

L’uomo ha cinque anni in meno di Cristiana, che è invece classe 1972: il primo ha quindi 45 anni e la seconda 50.

Massimiliano Salvi è un medico ortopedico che da più di trent’anni si occupa di chirurgia specificatamente del ginocchio e dell’anca e di chirurgia nel campo dello sport; è anche professore associato di tali materie. Da più di venticinque anni è anche consulente ortopedico per la Soc. Cagliari Calcio spa.

Ma vediamo qualche dettagli in più della storia con Cristiana Ciacci…

Massimiliano Salvi: famiglia, Cristiana Ciacci, curiosità

Massimiliano Salvi e Cristiana Ciacci sono insieme da ben dodici anni e sono decisamente uniti, anche considerato che hanno due figli insieme.

Malgrado l’importanza dei rapporti precedenti, Cristiana è sicura di aver trovato solo con Massimiliano il vero amore.

Lo ha recentemente confermato sul piccolo schermo quando, ospite del programma Oggi è un altro giorno, ha annunciato le imminenti nozze con il dottore. Sembra infatti che la coppia pronuncerà il fatidico sì l’11 giugno 2023, dopo una lunga attesa. “Non mi sono mai sposata e lo aspettavo davvero con tutto il cuore”, ha detto la figlia di Little Tony.

Una notizia che, forse, qualcuno aveva già intuito giacché nel corso dello stesso programma lo scorso anno, Massimiliano Salvi, in collegamento telefonico, aveva espressamente detto. “Ho girato per sei mesi con un anello in tasca ma non trovavo mai il modo e il momento di darglielo”. Sembra ormai evidente che quel momento tanto atteso è ormai giunto.

Come detto, la coppia è piuttosto riservata e di Massimiliano non sembrano essere disponibili neppure profili social, quantomeno non facilmente identificabili e non pubblici. Pertanto gli unici scatti che vediamo della famiglia sono quelli, non troppo numerosi, postati da Cristiana e che danno un’idea della loro felice quotidianità, tra vacanze al mare, serate al cinema, festeggiamenti per compleanni e ricorrenze, solitamente accompagnate però da poche parole.

A chi desidera vedere di più della coppia, non resta che attendere il mese di giugno 2023, quando – in occasione del matrimonio – trapelerà senza dubbio qualche scatto in più e forse anche qualche altre informazione su Massimiliano Salvi e su come abbia conosciuto Cristiana e come ne abbia conquistato il cuore. Al momento questo è tutto ciò che sappiamo su di lui e sulla loro storia, ma il pubblico pare apprezzare il quadro familiare della figlia di Little Tony e ha accolto positivamente la lieta notizia.