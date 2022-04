Cristiana Capotondi è un volto ormai noto del panorama televisivo e cinematografico italiano, ma il suo viso acqua e sapone ricorda ancora quello degli esordi, che comparve negli spot pubblicitari di Mulino Bianco e Maxibon. Da allora è passata moltissima acqua sotto i ponti: Cristiana è diventata un’attrice di successo, in grado di passare con estrema leggerezza ed eleganza da ruoli leggerissimi a ruoli molto seri.

La sua vita privata è stabile dal 2006, e il suo compagno è un ex VJ di MTV.

Cristiana Capotondi: da Maxibon a Sissi

L’esordio televisivo di Cristiana Capotondi è arrivato nel 1993, quando Cristiana aveva soltanto 13 anni. L’attrice fu scelta per comparire i spot pubblicitari che segnarono un’epoca e successivamente fu inserita nel cast di serie per la TV italiana che riscossero molto successo: Amico Mio e Italian Restaurant (quest’ultima al fianco del grandissimo Gigi Proietti e di Nancy Brilli).

Il suo esordio al cinema arrivò a soli 15 anni, con Vacanze di Natale 95 dei fratelli Vanzina. Da Cristiana ha dimostrato di saper scegliere con estrema attenzione i propri ruoli, riuscendo a mescolare interpretazioni per il cinema “popolare” con performance attoriali che le hanno fatto meritare diverse candidature a premi importati e altrettanti riconoscimenti, tra cui il Premio Flaiano e il Premio Romi Schneider nel 2009, anno in cui l’attrice sostenne il ruolo di Sissi per una produzione televisiva di Rai Uno costata ben 12 milioni di Euro.

Tra i film impegnati a cui Cristiana ha preso parte va sicuramente ricordato La Mafia Uccide Solo d’Estate, uscito nel 2013. La Capotondi fu protagonista della pellicola al fianco del regista Pif, e il lungometraggio fu premiato quello stesso anno al Festival del Cinema di Torino.

Un’attrice nel pallone

Non sono in molti a saperlo ma Cristiana Capotondi è una grande appassionata di calcio, tanto da vestire spesso e volentieri (almeno in passato) le scarpette chiodate. Tifosa della Roma da sempre, nel 2018 ha annunciato la sua candidatura a Vice Presidente della Lega Pro, ponendo come primo obiettivo del suo programma la riforma della categoria. Vince le elezioni e da allora, in virtù dei poteri assicurati dalla sua carica, ha messo a punto una serie di misure per ottenere una maggior tutela dei giocatori impegnati nella Serie C.

La vita privata

All’età di 39 anni (è nata il 13 Settembre 1980), Cristiana Capotondi non è mai stata sposata anche se ha alle spalle relazioni lunghissime.

Per almeno dieci anni è stata fidanzata con un uomo esterno al mondo dello spettacolo di cui non si hanno molte notizie. Dal 2006 è la compagna di Andrea Pezzi, volto noto per gli adolescenti degli anni 2000, dal momento che per Pezzi è stato uno dei primi conduttori di MTVITalia. I due sono fidanzati ormai da oltre tredici anni, ma non hanno alcuna intenzione di sposarsi e nemmeno di avere bambini.

In più di un’occasione la Capotondi ha affermato di non avere alcun desiderio di maternità, e di sentirsi perfettamente appagata dalla possibilità di vivere una maternità indiretta, accudendo i bambini delle sue amiche e il nipotino dato recentemente da sua sorella.