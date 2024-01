Creme corpo senza parabeni, siliconi e petrolati: quali sono i prodotti delle migliori marche sul mercato? Se siete anche voi curiose di scoprire quali sono le creme per il corpo biologiche e senza sostanze nocive, allora questo è di sicuro l’articolo che farà per voi!

Creme corpo, le migliori marche senza parabeni, petrolati e siliconi

Che cos’è il petrolato?

Il petrolato è una miscela di oli minerali naturali e cere che si formano in una sostanza gelatinosa parzialmente solida. Fu scoperto per la prima volta nel 1859 quando fu trovato l’olio denso che intasava i macchinari nei siti di trivellazione petrolifera. Successivamente è stato convertito in vaselina, quindi confezionato e venduto dopo che i lavoratori del settore petrolifero hanno scoperto che il residuo bianco e appiccicoso sembrava aiutare nel processo di guarigione di ustioni e tagli sulla loro pelle.

Effetti collaterali del petrolato

Esistono alcune preoccupazioni per la sicurezza del petrolato, in particolare in relazione al suo possibile ruolo nel cancro. Tuttavia, le ricerche finora non hanno fornito prove definitive che il petrolato sia cancerogeno.

Alcune persone possono anche trovare che il petrolato occlude i pori della pelle, causando acne o altri problemi cutanei.

Che cosa sono i parabeni?

I parabeni sono un gruppo di conservanti che vengono utilizzati in una varietà di prodotti, tra cui cosmetici, farmaci e alimenti. Sono efficaci nel prevenire la crescita di batteri e muffe, che possono contaminare i prodotti e renderli pericolosi per la salute.

I parabeni più comuni sono:

Metilparaben

Ethylparaben

Propylparaben

Butylparaben

Effetti collaterali dei parabeni

Esistono alcune preoccupazioni per la sicurezza dei parabeni, in particolare in relazione al loro possibile ruolo nel cancro. Tuttavia, le ricerche finora non hanno fornito prove definitive che i parabeni siano cancerogeni.

Alcune persone possono anche essere allergiche ai parabeni, che possono causare eruzioni cutanee o altri problemi.

Perché vengono utilizzati i siliconi?

I siliconi sono una classe di polimeri sintetici che sono spesso utilizzati in cosmetici e prodotti per la cura della pelle. Sono noti per le loro proprietà idratanti, protettive e anti-age.

I benefici dei siliconi per la pelle includono:

Idratazione: i siliconi possono aiutare a trattenere l’umidità nella pelle, rendendola più morbida e liscia.

Protezione: i siliconi possono creare una barriera sulla pelle che aiuta a proteggere dai danni ambientali.

Anti-age: i siliconi possono aiutare a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe.

Tipi di siliconi utilizzati nei cosmetici

I siliconi più comuni utilizzati nei cosmetici includono:

Dimeticone

Dimethicone copoliolo

Silicato di sodio

Dimeticone crosspolymer

Le migliori marche di creme per il corpo

Organic Shop- CREMA CORPO: Con estratti di loto biologico, mandorle dolci e olio di rosa bio. Elasticizzante e profumata.

Con estratti di loto biologico, mandorle dolci e olio di rosa bio. Elasticizzante e profumata. Aveeno-Crema Idratante Corpo, Daily Moisturizing, per Pelli Normali e Pelli Secche: con estratti di Avena Colloidale Prebiotica, senza profumo.

con estratti di Avena Colloidale Prebiotica, senza profumo. CRÈME DE LA MER-Collezione Moisture: Perfetta per pelli molto secche, screpolate o danneggiate.

Perfetta per pelli molto secche, screpolate o danneggiate. ELIZABETH ARDEN – Green Tea – Crema Corpo Idratante: 250 Ml, al thè verde, mandarino siciliano, arancia e muschio. Un vero must.

250 Ml, al thè verde, mandarino siciliano, arancia e muschio. Un vero must. CeraVe-Crema Corpo Idratante Pelle Molto Secca: 454 g, alle ceramidi e con acido ialuronico. Mantiene la pelle idratata per oltre 48 ore.

454 g, alle ceramidi e con acido ialuronico. Mantiene la pelle idratata per oltre 48 ore. Biopoint – Crema Corpo Divine Cream: Formula ad Assorbimento Rapido, Nutre e Idrata Donando una Profumazione Unica e Raffinata alla Pelle, 500 ml.

