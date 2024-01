Con l’arrivo dell’inverno, le nostre unghie si tingono di nuance vibranti. Gennaio e febbraio 2024 portano con sé una serie di tendenze intriganti e colori audaci che conquisteranno le nostre mani.

Tendenze unghie inverno 2024: i colori per gennaio e febbraio

Inizia il 2024 con stile: gennaio e febbraio segnano l’inizio del nuovo anno, un periodo perfetto per donare alle tue mani un nuovo look e lasciare il segno con una manicure impeccabile. Iniziare il nuovo anno con stile significa anche abbracciare le tonalità più in voga del momento. In questi primi mesi, i colori dominanti sono accattivanti, eleganti e sofisticati. Di seguito, vediamo insieme le nuance più richieste per la stagione invernale:

Peach fuzz Tra le tonalità più ambite spicca senza dubbio il peach fuzz, nominato colore Pantone 2024. Si tratta di una tonalità molto tenue, a metà strada tra il rosa e l’arancio. Da scegliere per una manicure delicata, raffinata ed estremamente sensuale.

Blu notte

Un colore intenso, avvolgente e misterioso. Ideale da sfoggiare nei mesi invernali, si adatta ad ogni occasione e stile. Se desideri una manicure davvero magnetica, il blu notte fa al caso tuo!

Verde smeraldo Grazie alla sua capacità di evocare energia e freschezza, il verde smeraldo si sposa perfettamente con l’atmosfera gelida dell’inverno portando un tocco di vivacità al look.

Grigio perla Una tonalità estremamente delicata, tra il grigio chiaro e il bianco, che si distingue per la sua eleganza e versatilità. Il grigio perla è l’alternativa ideale per chi vuole donare alle proprie mani un tocco di raffinatezza ma senza rinunciare alla semplicità.

Bordeaux

Da sempre, il colore rosso è simbolo di fascino e femminilità. Nella stagione invernale le sfumature più scure, come il bordeaux, rientrano sicuramente tra le tonalità più richieste.

Nude

Le tonalità nude sono un evergreen di ogni stagione. Non a caso, tornano prepotentemente a dominare anche le tendenze unghie inverno 2024. Semplici, eleganti e intramontabili.

Tendenze unghie inverno 2024: le nail art per gennaio e febbraio

Per quanto riguarda le nail art, invece, il mondo delle unghie ci propone quattro tendenze:

Nail art gioiello Per chi ama osare, le ultime tendenze ci mostrano una nail art davvero unica: fiocchi tridimensionali in rosa e bianco. Questi dettagli aggiungono un tocco di originalità alle unghie.

Nail art scozzese La stampa scozzese è un grande classico nella stagione invernale, dunque, perché non realizzarla anche sulle unghie? Molto richiesta nelle tonalità verde e rosso.

Nail art french La nail art french si conferma come una delle manicure dominanti di gennaio e febbraio 2024, rimanendo fedele alla sua tradizionale versione in bianco e rosa.

Nail art effetto velluto Una novità tra le tendenze unghie inverno 2024 è la nail art effetto velluto. Elegante e sofisticata, si abbina ad ogni colore e lunghezza.

Scegli la nail art o il colore che più ti piace ed aggiungi un tocco di glamour alle tue giornate fredde. Sperimenta, divertiti e libera la tua creatività.

