Crema viso: le migliori per le 40enni

La pelle del viso subisce cambiamenti molto netti e profondi dovuta a diverse fasi della vita. Se intorno ai 20 anni si va incontro a una pelle acneica e grassa, verso i 40 le rughe e le occhiaie cominciano a fare la loro comparsa. Per attenuarle e prendersene cura, la crema viso indicata per questa fascia d’età è la cosa migliore. Vediamo come sceglierla tra le tante a disposizione.

Crema viso

Prendersi cura della propria pelle è un percorso e procedimento importante a qualsiasi età. Intorno ai 40 anni, è bene optare per una crema viso che sia indicata per il tipo di pelle considerando che, a questa età, si cominciano a mostrare i primi segnali di invecchiamento con le rughe che iniziano a fare la loro comparsa.

Nonostante si abbia ancora una pelle elastica e compatta, bisogna iniziare a prendersi cura della propria pelle con nutrienti e formule adatte dandole tutto ciò di cui ha maggiormente bisogno. In questo modo, usando i prodotti giusti, è possibile anche cercare di combattere e prevenire le prime rughe che cominciano a esserci.

Lo stato della pelle va incontro a cambiamenti dovuti agli ormoni, agli estrogeni, ma anche a uno stile di vita e a un’alimentazione che non risulta essere sempre adeguata. L’esposizione al sole, ma anche la vita in città con tanto inquinamento contribuiscono a un viso spento e poco rilassato. Per questa ragione, una buona crema viso è il giusto rimedio.

Le creme antirughe sono assolutamente indicate e adatte dal momento che mantengono la pelle e, quindi, il viso maggiormente elastico e compatto. Forniscono poi alla pelle la giusta idratazione possibile in modo che non vada incontro a secchezza o inaridimento.

Crema viso: proprietà

La skincare è uno step importante anche a 40 anni, per cui la crema viso adatta in questa fase deve contenere una serie di caratteristiche e di elementi validi. Prima di tutto, dovrebbe contenere elementi e componenti come acido ialuronico, retinolo, ma anche collagene e coenzima Q10 che, a lungo andare, saranno i migliori alleati della bellezza.

La pelle maggiormente mista o grassa, proprio per le sue caratteristiche, necessita di essere idratata in profondità quindi bisogna optare per prodotti che abbiano dei componenti che siano in grado di regolare il sebo in eccesso. Intorno ai 40 anni, la produzione di sebo comincia a diminuire, per cui si ha spesso una pelle secca e poco idratata.

Così come il sebo, anche la produzione di collagene va a diminuire, per cui una buona crema viso deve avere proprio queste caratteristiche ed elementi al suo interno. Si consiglia poi di puntare a prodotti che siano idratanti, ma anche leviganti e rimpolpanti proprio per ridurre le linee d’espressione come le occhiaie e le rughe.

Sono molti i brand su cui puntare e presso i quali è possibile trovare delle creme, ma anche degli oli o dei sieri che sono particolarmente indicati per migliorare l’aspetto della pelle durante i 40 anni.

Crema viso: le migliori Amazon

Un prodotto di bellezza indicato per le donne di 40 anni a disposizione sul noto e-commerce con i marchi maggiormente in voga. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui una classifica delle migliori tipologie di crema viso per questa fascia d’età con elementi che attenuano le linee di espressione scelti tra le migliori in circolazione.

1)Crema antirughe donna 40 anni

Un prodotto che svolge una doppia azione: antirughe e anti age nella confezione da 50 ml. Una crema a base di bacche di Goji che dona alla pelle nuova elasticità prevenendo l’azione dei radicali liberi. Una texture leggera e morbida indicata per ogni tipo di pelle. Una crema idratante che combatte le rughe riattivando il microcircolo e prevenendo l’invecchiamento.

2)Bionoike Defence Skinenergy

Una lozione non profumata a base di burro di karité per il viso che ha proprietà rimodellanti per il viso. Molto leggera dall’effetto lifting per una pelle rassodata ed elastica. Adatta anche come base per il trucco. Una linea a base di collagene e acido ialuronico che dona nuova giovinezza all’epidermide.

3)Lierac Premium La Crème Soyeuse

Un prodotto anti età che idrata la pelle fornendole i nutrienti necessari e rendendo la pelle compatta. A base di acido ialuronico che aiuta a combattere i segni dell’età, ma anche le macchie e la grana della pelle irregolare. Dona un finish matt e impercettibile sulla pelle.

Insieme alla crema viso, è ottima anche la skincare da fare a quest’età per la pelle.

