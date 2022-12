L’età dei 40 anni è particolarmente delicata soprattutto per la pelle che comincia a mostrare i segni dell’invecchiamento. Per prendersene cura nel modo giusto, è bene dedicarsi alla skincare a 40 anni per una pelle che sia maggiormente levigata e tonica con i prodotti giusti che si consigliano nei paragrafi a seguire.

Skincare a 40 anni

Quando si raggiunge la soglia dei 40 anni diventa fondamentale prendersi cura di sé stessi e della pelle del viso. Una skincare a 40 anni è importante e deve diventare una routine di bellezza dal momento che, intorno a questa età, cominciano pian piano, a manifestarsi i primi segni del tempo che passa.

In questa fascia d’età iniziano a comparire le prime rughe, le borse sotto gli occhi, ma anche le macchie cutanee con l’ovale del viso che comincia a cedere, un segno dei cambiamenti che la pelle subisce e anche dell’invecchiamento che sta sopraggiungendo. Sono cambiamenti dovuti all’ansia e alla frustrazione, ma condizionano lo stato di salute della pelle.

Ci sono alcuni fattori che vanno a influire e condizionare la pelle, come l’uso e abuso di alcool e fumo che non fa bene all’epidermide. Il consumo di determinati alimenti che si portano in tavola come carboidrati in modo eccessivo quali pane, pasta, ma anche prodotti da formano comportano un aumento degli zuccheri che favorisce l’invecchiamento cutaneo.

Non appena si raggiunge il traguardo degli -anta, non è solo importante prendersi cura del fisico, ma anche della pelle e una skincare a 40 anni è la coccola quotidiana a cui non bisogna rinunciare. La pelle comincia a perdere di tono ed elasticità, quindi dei prodotti specifici a base di acido ialuronico devono essere alla portata.

Skincare a 40 anni: come fare

Bastano dei piccoli accorgimenti e riti quotidiani che non devono mancare nella skincare a 40 anni per una pelle che sia tonica e ben idratata. Da questo punto di vista, l’evoluzione cosmetica aiuta dal momento che vi sono soluzioni beauty, make up e anche prodotti come sieri e creme specifiche che sono adatte per questa fascia d’età.

Bisogna pulire la pelle con un latte detergente che sia a base di componenti bio e che abbia una azione idratante per la pelle. Fondamentale rispettare l’equilibrio cutaneo e anche l’incarnato della pelle scegliendo prodotti che siano adeguati. In seguito, si passa al tonico per poi risciacquare il viso. Meglio puntare su prodotti antiossidanti e con estratti vegetali come vitamina E.

Il siero e la crema viso, soprattutto a base di acido ialuronico e collagene che è ricco e nutriente, sono due prodotti da usare nella skincare a 40 anni da applicare alcune gocce nella zona T, ovvero l’area che comprende gli occhi, le labbra, la fronte e anche il mento. Per l’applicazione della crema viso è molto importante fare dei movimenti dal centro verso l’esterno e dal basso verso l’alto.

Oltre al detergente, al siero e alla crema viso non può mancare anche un prodotto da usare per il contorno occhi e le labbra, così come una crema antirughe o antimacchie in modo da prevenirne la comparsa. Molto importante nella beauty routine anche una crema per la notte che stimoli il rinnovamento cellulare e la maschera viso al collagene da applicare almeno una volta a settimana.

Skincare a 40 anni: migliori prodotti Amazon

Per la beauty routine è possibile trovare prodotti e creme a basso costo su Amazon. Basta cliccare l’immagine per visualizzare i prodotti. La classifica qui sotto mostra i 3 migliori prodttoi di skincare a 40 anni scelti tra i più desiderati dagli utenti.

1)Nuvò 72% bava di lumaca crema viso

Una crema antirughe certificata che permette di mantenere una pelle che sia tonica, fresca e anche giovane. Nutre e protegge la pelle grazie al suo effetto calmante e antiage. Una crema viso antirughe a base di bava di lumaca, collagene, acido ialuronico ed elastina. Un prodotto bio adatto a ogni tipo di pelle dalla certificazione sicura. Perfetto per il viso, il collo e il décolleté.

2)L’Oréal Paris revitalift laser x3

Sono due prodotti in uno: una maschera da giorno e una crema da notte. Un prodotto a base di acido ialuronico che ha il compito di correggere, ridensificare, rimodellare e anche rinnovare il tessuto dell’epidermide. Combatte i segni del tempo grazie al Pro Xylane. Una formula che rinforza le fibre del viso rimpolpandole. Una crema che rende la pelle levigata e tonica.

3)Vovees lifting siero antirughe

Un siero da applicare sia sul viso che sugli occhi, ma anche sul contorno labbra e décolleté. Un trattamento antiage dall’effetto immediato che riduce le imperfezioni. Da applicare più volte durante al giorno per la sua azione rimpolpante. Un gel a base di succo di cetriolo e altri ingredienti dalle proprietà tonificanti e ristrutturanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.