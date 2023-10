Costumi di coppia: i più spaventosi per Halloween

In occasione della festa di Halloween può capitare di dover partecipare a delle feste o degli eventi. Spesso questi stessi eventi richiedono di presentarsi in coppia. A tal proposito, sono tantissimi i costumi di coppia per Halloween da indossare e scegliere tra i tanti consigli e suggerimenti adeguati.

Costumi di coppia

In occasione dell’evento che si celebra il 31 ottobre, ovvero la notte di Halloween, succede che le piazze, i locali organizzano delle serate a tema. In questi eventi le coppie possono presentarsi con costumi di coppia pronti per l’occasione. Nulla poi è più impressionante di una festa di questo genere soprattutto se ci si presenta in due.

In tal caso è necessario optare per dei travestimenti e dei costumi con dei personaggi che riescono a completarsi a vicenda. Sfoggiare poi un costume del genere è sicuramente un’idea eccezionale soprattutto se si ha intenzione di creare un look che spaventi. Un costume di Halloween deve spaventare e inorridire.

Condividere poi questa passione e travestimento con una persona a noi vicina a, che può essere il compagno oppure la moglie, è sicuramente un’idea adatta e costumi di coppia sono pronti da sfoggiare insieme. Si può poi spaziare sia dai costumi classici passando poi per travestimenti più irriverenti e horror.

Costumi di coppia Halloween: consigli

Trovare i costumi di coppia per Halloween non è affatto difficile considerando i tanti modelli che si trovano in circolazione pronti sicuramente a entusiasmare entrambi i partner che decidono di travestirsi con personaggi davvero molto particolari.

Proprio come per gli altri costumi da uomo da donna, anche in questo caso le idee non mancano sicuramente. Si va infatti dall’idea degli zombie in procinto di sposarsi sino ad arrivare al marito e alla sposa cadavere del celebre film. È poi possibile optare per un costume di Halloween in coppia magari come vampiro che risulta anche essere molto facile da realizzare.

Per coloro che non amano gli stereotipi e vogliono puntare a qualcosa di maggiormente originale, è possibile optare per costumi di coppia ispirandosi alla famiglia Addams. In questo caso, lo Zio Fester e Debbie la serial killer sono sicuramente due personaggi perfetti per il vostro travestimento.

Un grande classico dei costumi Halloween per la coppia sono sicuramente gli zombie, magari ispirandosi alla serie The Walking Dead o i teschi messicani ispirati dalla pellicola di animazione Coco oppure di ispirazione messicana i protagonisti del Dia de Los muertos.

Costumi di coppia Halloween: proposte online

Per riuscire a trovare dei costumi di Halloween che possano andare bene, Amazon come sempre, si rivela il sito ideale. Qui cliccando sulle immagini è possibile verificare i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica presenta i tre migliori costumi Halloween per la coppia scelti tra i più adatti da indossare per celebrare questa ricorrenza.

1)Ilovefancydress travestimento gotico per Halloween per coppia

Un travestimento molto classico e gotico al tempo stesso che riguarda la famiglia Addams. Sono marito e moglie che si presentano con un abito gessato per lui composto da giacca e pantaloni insieme all’immancabile sigaro e vestito molto attillato a coda di pesce con le maniche drappeggiate per la donna.

2)Costume da sposo con abito a righe + cappello alto

Un costume che presenta un travestimento da sposo con completo gessato e cappello a cilindro per l’uomo mentre la donna indossa un velo bianco con abito molto lungo impreziosito da un trucco che potrebbe sicuramente essere l’ideale per Halloween.

3)EraSpooky costume da pigiama da teschio per adulti

Un travestimento per lui per lei che raffigura una coppia di teschi, quindi perfettamente indicato per celebrare una festa e ricorrenza come Halloween. Di colore scuro con cappuccio raffigurante l’immagine dei teschi sul davanti.

