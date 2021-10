Costumi di Halloween di coppia: le migliori idee

La festa di Halloween sta per cominciare e una delle prime cose a cui pensare è il travestimento adatto per partecipare a una festa in coppia. I costumi di Halloween di coppia sono di vario tipo pronti a terrorizzare chiunque si incroci lungo il proprio cammino.

Vediamo quale scegliere e le idee migliori per stupire.

Costumi di Halloween di coppia

Ogni anno, quando si avvicina la festa di Halloween, una delle cose più interessanti è trovare il vestito adatto. Se si è una coppia sarebbe molto carino decidere di partecipare insieme alla festa e mascherarsi scegliendo alcuni dei costumi di Halloween maggiormente adatti e perfetti per l’occasione per divertirsi e spaventando gli altri invitati.

Sicuramente può essere un po’ più difficile trovare il costume adatto, ma mettendo insieme le idee è possibile trovare qualcosa di unico che piaccia a entrambi.

La cosa importante è optare per un travestimento che possa sbalordire e lasciare tutti senza fiato, anche per la paura e il terrore negli altri di fronte al costume che si è scelto di indossare con il partner.

I costumi di Halloween di coppia non devono essere necessariamente creepy o spaventosi, basta che siano unici. È possibile farsi ispirare dai vari personaggi dei libri, dei film o delle serie tv maggiormente amate per creare un costume di Halloween che sia perfetto per l’occasione e adatto a entrambi i partner.

Sono costumi di Halloween perfetti e adatti anche per feste per celebrare la festa del 31 ottobre. La cosa importante è scegliere un abito che sia comodo, ma anche che piaccia a entrambi in modo da valorizzare il vostro fisico e punti di forza, oltre che abbia l’obiettivo di spaventare e terrorizzare creando qualcosa di unico.

Costumi di Halloween di coppia: idee

Per le coppie che hanno ancora dei dubbi e non sanno come vestirsi, sappiate che sono diverse le idee dei costumi di Halloween di coppia che permettono di mascherarsi e travestirsi nel modo migliore. Un classico intramontabile che trae spunto dalla serie e dal film è sicuramente La famiglia Addams con la figura di Morticia e Gomez. Una coppia elegante e paurosa con un abito in gessato per lui, mentre lei può optare per un abito lungo di colore nero in pizzo.

Un’altra idea ottima per dei costumi di Halloween di coppia potrebbe essere gli scheletri, molto facile anche da realizzare. Basta un abito scuro per entrambi e la cosa importante è puntare sul trucco che fa davvero la differenza. Un po’ di cipria bianca, kajal nero e il travestimento è perfetto per l’occasione.

Si può anche optare per un costume di Halloween originale e particolare che prenda spunto dal grande successo che ha riscosso Suicide Squad. Quindi, perché non cogliere l’occasione per mascherarsi da Joker e Harley Queen, un costume di coppia davvero raccapricciante e sbalorditivo per entrambi. Si può anche prendere spunto dai personaggi de La casa di carta creando qualcosa di unico nel suo genere.

Negli ultimi anni, il film It ha ottenuto grande successo nelle sale, quindi perché non mascherarsi dal clown Pennywise nella versione al femminile e dal suo fedele compagno Georgie con l’impermeabile giallo per un look perfetto in ogni aspetto. Per rimanere in tema horror, Frankestein e la consorte o il classico vampiro e vampira insieme al diavolo e la diavolessa attirano l’attenzione, oltre a piacere tantissimo.

Costumi di Halloween di coppia Amazon

Per comprare e ordinare il travestimento di coppia ideale, il sito di Amazon è sicuramente l’ideale con tantissime offerte e promozioni per tutte le tasche. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche di questo prodotto. Qui sotto una breve classica con una descrizione dei tre migliori costumi di Halloween di coppia scelti tra quelli maggiormente apprezzati dai consumatori.

1)Ilovefancydress coppia costumi per vampiro e vampira

Un travestimento classico, ma di impatto per entrambi i partner che si caratterizza per un vestito lungo e nero con mantello rosso e nero in velours per lei, mentre l’uomo indossa un cappello a tuba e un mantello a velours sempre di colore nero. Completa il look due dentiere da vampiro, i trucchi per il viso e il sangue finto. Disponibile fino alla taglia XXL.

2)Ilovefancydress costume da Halloween per coppie

Un travestimento ideale per celebrare la festa del dìa de los muertors in Messico. Un costume da coppia con lo scheletro e il teschio stampati, il mantello in velluto e il sombrero per lui. La donna indossa una maschera con abito con volant nei colori del rosso e del nero e guanti lunghi in pizzo con decorazione a ragnatela, quindi perfettamente in tema. Disponibile fino alla taglia XL.

3)Ilovefancydress travestimento gotico per Halloween

Un costume da Halloween che raffigura due dei personaggi della famiglia Addams, ovvero Morticia e Gomez. La donna indossa un abito lungo nero con maniche a pipistrello e a coda di pesce di colore nero, mentre l’uomo un abito in gessato con giacca e pantaloni elasticizzati, la cravatta nera e il sigaro finto, così come i baffi. Molto comodo.

Insieme ai costumi di Halloween di coppia, ecco alcune idee per il trucco da abbinare all’abito.