Che cosa sono i trick baby? Come mai ne ha parlato Aurora Ramazzotti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che cosa sono i trick baby e perché ne ha parlato Aurora Ramazzotti

Lo scorso 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo figlio, Cesare, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza, con il quale sta insieme da più di cinque anni. Durante una recente vacanza in Sardegna con tutta la famiglia, compresa la neo nonna Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram un video dove si vedevano i piedini del piccolo Cesare, rivelando che secondo lei suo figlio è un trick baby, ovvero un bambino che si comporta in modo insolito rispetto a come si comportano solitamente i neonati. Aurora infatti ha spiegato di come Cesare sia straordinariamente un bambino buono e tranquillo. Questo le ha fatto pensare che tutti i bambini sono così, tuttavia potrebbe arrivare il momento che deciderà di avere un altro figlio per poi scoprire che Cesare in realtà è stata davvero un’eccezione. Queste le parole della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Perché trick baby? Sono quei bambini che solitamente sono buoni, teneri e cari, al punto da farti credere che anche tutti gli altri siano così, e allora, magari, in un futuro remoto, lontanissimo, quasi irraggiungibile, ti viene voglia di farne un altro. Ma ripeto, in un futuro remoto, eh! E poi scopri che fondamentalmente non sono tutti così.”

Aurora Ramazzotti, le caratteristiche insolite di suo figlio Cesare

Come abbiamo appena detto, Aurora Ramazzotti, in un video girato durante una vacanza in Sardegna dello scorso agosto, ha definito suo figlio un trick baby, ovvero un bimbo che inganna, perché troppo buono e calmo, rispetto appunto come sono solitamente la maggior parte dei neonati: “devo dire che siamo stati graziati con un bravo bambino o, come si dice in inglese, con un trick baby”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha poi elencato alcune caratteristiche insolite del piccolo Cesare, come il fatto che dorme la notte e che è in grado di riconoscere il giorno dalla notte: “cioè dorme di notte. Non è che dorma dalle otto alle otto, però comunque dorme e riconosce il giorno dalla notte ed è già tanto. Mangia, è simpatico.” Aurora inoltre ha notato che recentemente Cesare, quando non gli piace qualcosa, ha sviluppato la capacità di urlare molto forte, scherzando poi sul fatto che è del segno zodiacale dell’Ariete e quindi questo comportamento se lo aspettava. Le dichiarazioni di Aurora Ramazzotti hanno coinvolto molti suoi follower, tanti sono stati i genitori che si sono identificati con l’esperienza di aver avuto un bimbo molto buono e che sono arrivati a pensare che questa sia la norma. In ogni modo, come ha anche sottolineato la neo mamma Aurora Ramazzotti, ogni bambino è unico e può comportarsi in tanti modi diversi. Motivo questo per non paragonare mai i propri bambini con quelli degli altri, ognuno è unico e ognuno è perfetto per quello che è.