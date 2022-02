Concept-u, l’esperto di arredo per esterni e interni

Come arredare la casa in modo elegante e moderno, sempre alla moda e senza perdere in classe e ricercatezza? La sala da pranzo e il soggiorno sono due ambienti fondamentali in ogni casa: luogo di accoglienza per eccellenza, tra aperitivi gustosi o cene sopraffine, gli ospiti amano godere dell’atmosfera casalinga restando comodamente seduti sul divano o con le gambe sotto il tavolo mentre si gustano le prelibatezze offerte dai padroni di casa. Non solo: per sentirsi veramente a proprio agio tra le mura domestiche, è importante curare la propria camera da letto, che deve essere comoda (con armadi spaziosi e adatti persino alle esigenze dei guardaroba più ingombranti) e raffinata al contempo. C’è chi preferisce i gusti classici, chi invece lo stile più innovativo e avanguardista: scegliere l’arredo giusto si rivela spesso un’ardua impresa. Impossibile tralasciare il bagno, altro punto centrale della casa, fino all’ufficio – dove tutto deve essere in ordine – e agli esterni. Per trovare mobili perfetti per te e le tue esigenze, in linea anche con i gusti più variegati e sofisticati, a offrire la soluzione giusta ci pensa Concept-u, il nuovo esperto dell’arredamento che dopo il successo in Francia e in Spagna sbarca in Italia.

Concept-u, lo specialista dell’arredamento in Italia e all’estero

Concept-u è creatore di felicità, offrendo una vasta gamma di prodotti adatti alle necessità e ai gusti di tutti. Curiosando tra l’ampio ventaglio di offerte proposto dal brand, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Concept-u mette a disposizione dei clienti prodotti di arredamento e decorazione. Il sito è stato fondato nel 2008, ottenendo in breve tempo ampio seguito sia nel mercato francese sia in quello spagnolo: ora anche gli italiani potranno comodamente optare per la qualità garantita da Concept-u.

Alcuni vantaggi offerti, rendono l’azienda veramente irresistibile. Infatti, Concept-u assicura:

Consegna gratuita su appuntamento da parte di un corriere specializzato;

su appuntamento da parte di un corriere specializzato; Spedizione in 24 ore ;

; Garanzia di 60 giorni soddisfatti o rimborsati ;

; Promozioni periodiche (i saldi invernali, per esempio, proseguono fino al 3 marzo).

La sala da pranzo: mobili e accessori di Concept-u

La sala da pranzo è l’ambiente della casa che più sa di famiglia. Il suo punto di forza deve essere la convivialità, che deve emergere attraverso uno stile moderno e accogliente.

A offrire tutto ciò che serve è Concept-u, che per la sala da pranzo mette a disposizione dei clienti:

Sedie da pranzo ;

; Sgabelli da bar ;

; Tavoli da pranzo ;

; Madie ;

; Credenze ;

; Mobili a scaffali.

In questo modo è possibile trovare i prodotti migliori per riordinare e allestire la casa, mangiare insieme e restare comodamente seduti.

Il soggiorno

Luogo essenziale di tutta la casa, dove ci si ritaglia del tempo con la famiglia o in compagnia degli amici. Il soggiorno è un ambiente che deve trasmettere un senso di relax e comfort. Per questo motivo, è importante selezionare i mobili giusti, a partire dal divano.

Il divano è il vero protagonista del salotto. Deve essere elegante, ma anche restare in sintonia con l’ambiente circostante (sempre abbinato al resto dell’arredamento). Il divano deve essere scelto con cura e attenzione.

Un arredo semplice ma essenziale, il divano dà un valore aggiunto e un tocco di classe in più alla casa. Permette di trascorrere momenti di convivialità e condivisione, regalando attimi di spensieratezza e massima comodità. La vasta gamma di divani selezionati da Concept-u soddisfa le necessità più disparate, rispondendo sempre a tre requisiti fondamentali: comfort, praticità e design.

Scegliere il divano giusto significa optare per la forma e la misura più adatta al proprio soggiorno. Infatti, è possibile selezionare il modello e il colore preferito scegliendo tra:

Divani dritti : classici e tradizionali, ma sempre eleganti e mai fuori moda;

: classici e tradizionali, ma sempre eleganti e mai fuori moda; Divani angolari : innovativi e moderni, offrono ricercatezza e design raffinato. Grazie alle sue dimensioni, il divano angolare garantisce massimo comfort. Il suo punto di forza è la chaise longue , oltre ad adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente;

: innovativi e moderni, offrono ricercatezza e design raffinato. Grazie alle sue dimensioni, il divano angolare garantisce massimo comfort. Il suo punto di forza è la , oltre ad adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente; Divani trasformabili: funzionali, pratici ed eleganti, sono la scelta giusta per chi desidera ottimizzare gli spazi. In questo modo, infatti, è possibile disporre di un divano di giorno e di un letto in più per la notte.

Non solo divani: Concept-u offre molti altri mobili e accessori per arredare al meglio il salotto.

Il bagno

Dare un tocco di classe e di modernità anche al bagno è possibile: Concept-u, infatti, offre tutto l’occorrente per rilassarsi, farsi una bella doccia (soprattutto dopo una giornata stancante e impegnativa) e riordinare il bagno.

In particolare, è possibile scegliere tra:

Vasche da bagno freestanding;

freestanding; Vasche idromassaggio ;

; Vasche dritte;

Vasche da bagno angolari;

Doccia idromassaggio;

idromassaggio; Colonne doccia;

Piatti doccia;

Mobile lavabo singolo;

singolo; Mobile doppio lavabo;

Saune.

La camera da letto

Alla fine di una giornata faticosa e piena di impegni, toccare il letto è un vero sogno. Il riposo è fondamentale e, per questo motivo, è importante che la camera da letto soddisfi le esigenze di comfort e relax. Impossibile anche rinunciare ad abiti e accessori, ma spesso lo spazio scarseggia: per questo motivo, disporre dei giusti armadi – insieme a qualche consiglio esperto per tenerli sempre in ordine – si rivela fondamentale.

Per gli amanti dell’ordine, per chi necessita sempre un po’ di spazio in più e per coloro che non vogliono rinunciare a eleganza e design moderno, Concept-u offre tutto ci

ò che serve per organizzare la stanza. In particolare:

Comodini ;

; Cassettiere ;

; Cabina armadio ;

; Toeletta trucco.

L’ufficio

Spesso staccare dal lavoro è difficile e certi impegni si portano persino a casa. Nella realtà frenetica e multitasking di oggi, disporre in casa propria di uno spazio adibito a ufficio è sempre più utile.

Concept-u lo sa bene e, per questo motivo, offre ai clienti i prodotti giusti per arredare il proprio ufficio, senza tralasciare praticità e gusto. La vasta gamma di mobili e accessori comprende:

Scrivanie per lavorare bene;

per lavorare bene; Sedie da ufficio per portare avanti i propri impegni senza rinunciare alla comodità;

per portare avanti i propri impegni senza rinunciare alla comodità; Mobili contenitori per riordinare l’ambiente.

Mobili da giardino

Concept-u è esperto dell’arredamento non solo per interni. Chi dispone di uno spazio esterno, come il giardino, desidera renderlo accogliente e suggestivo: con poche accortezze, scegliendo i mobili e gli accessori giusti, raggiungere l’obiettivo sarà semplicissimo.

I mobili da giardino sono un elemento indispensabile per godersi una bella giornata all’aria aperta. In resina intrecciata, alluminio o teak: i modelli proposti da Concept-u sono molteplici e di materiali diversi, ma tutti di qualità.

Arredare il giardino è possibile scegliendo ciò che più si desidera tra:

Divani da esterno, sala da pranzo e salottini da giardino per godere dei momenti più belli in compagnia;

per godere dei momenti più belli in compagnia; Coperture per proteggere i salotti da giardino;

per proteggere i salotti da giardino; Ombrelloni decentrati, dritti e con led per fare ombra nelle giornate più calde e soleggiate;

per fare ombra nelle giornate più calde e soleggiate; Accessori per ombrelloni , come piastre, basi e coperture;

, come piastre, basi e coperture; Sdraio , amache con supporto, poltrone e letto da giardino per non rinunciare a relax e riposo;

, con supporto, per non rinunciare a relax e riposo; Tende da sole per la terrazza (potendo scegliere tra quelle motorizzate, quelle a braccia, a doppia pendenza o con led);

(potendo scegliere tra quelle motorizzate, quelle a braccia, a doppia pendenza o con led); Gazebi e pergole ;

; Pensiline e ripostigli : si tratta, in particolare, di cassetta da giardino e cassapanca per esterni , affinché lo spazio sia sempre ordinato;

: si tratta, in particolare, di cassetta da giardino e , affinché lo spazio sia sempre ordinato; Barbecue a gas e carbonella , ma anche la rispettiva copertura ;

, ma anche la rispettiva ; Occorrente per il giardinaggio ;

; Illuminazione esterna.

Inoltre, per chi volesse divertirsi nel tempo libero trascorso in casa, con parenti o amici, Concept-u offre persino diversi modelli di calcio balilla e biliardo.