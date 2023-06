Vestirsi per un matrimonio estivo non è poi così complesso, basta seguire semplici consigli di stile e rifugiarsi in tessuti leggeri

L’estate 2023 è arrivata: oltre al caldo, il mare, il sole e le vacanze, sono anche i matrimoni a essere i protagonisti dei mesi estivi. Accanto all’euforia delle nozze e all’entusiasmo generale, c’è comunque un elemento da tenere in considerazione: come ci veste a un matrimonio in estate? Ecco che l’outfit torna a essere fondamentale, specialmente quando non si vuole soffrire il caldo e si vuole comunque essere al top.

Come vestirsi per un matrimonio estivo: consigli di stile

La stagione delle nozze estive può considerarsi ufficialmente cominciata. Sebbene l’estate sia una delle stagioni migliori in cui sposarsi, dall’altra parte però può essere complesso scegliere l’outfit adatto alle temperature: nessuno, effettivamente, ha voglia di soffrire il caldo e di ritrovarsi a sudare anche all’ombra.

L’ideale, dunque, sarebbe quello di trovare un abito fresco, leggero, comodo e allo stesso tempo adatto al mood del matrimonio. L’eleganza deve esserci, ma non si deve per forza esagerare: un outfit minimal e sofisticato riesce sempre a colpire nel segno.

Il consiglio di stile principale? Puntare su tessuti traspiranti e svolazzanti, adatti anche alle temperature più calde. I colori da prediligere, invece, riguardano tutte le sfumature chiare e pastello: sì al rosa cipria, al beige, al verde lime, ai toni dell’azzurro cielo tenue e così via. Evitate (ma questo a prescindere dall’estate in realtà) il nero e anche tutta la palette cromatica degli scuri.

Per quello che riguarda invece il tipo di vestito, davanti a voi si apre un ventaglio di possibilità molto ampio.

Si parte da un classico long dress, modello sottoveste. Ottimo per un matrimonio estivo, lo slip dress può diventare la soluzione ottimale se si vuole essere raffinate, eleganti e anche fresche. Scegliete un colore tenue, bretelline sottili e abbinatelo a un paio di sandali (tacco o flat andrà benissimo) e ai giusti accessori: il gioco è fatto.

Se invece voleste puntare a qualcosa di più corto ma altrettanto chic, potreste pensare a un mini-abito dallo stile folk con dettagli chic. Ampio, colorato, sfumato e svolazzante, è la soluzione ideale per un matrimonio all’aria aperta, magari in un bel giardino o sulla spiaggia. Un po’ etnico, un po’ romantico, l’abito folk-chic a volte è anche scollato, pur rimanendo consono alla situazione. Abbinatelo a un raccolto morbido e a orecchini importanti: sarete perfette.

Si torna al lungo e lo si fa con un maxi abito fresco dal taglio asimmetrico. I drappeggi sono forse i migliori amici delle nozze, specialmente in estate. Anche nel 2023 la tendenza è assicurata: l’abito drappeggiato è dinamico e fresco e con quello addosso non sbaglierete di certo.

Le possibilità sono realmente infinite, ma i consigli di stile sono sempre gli stessi: tessuti morbidi, leggeri, freschi. Colori tenui, trame fiorite (altro must have dei matrimoni nel 2023) e accessori tipici della stagione calda. Lungo, corto o midi che sia, riuscirete a trovare la soluzione più adatta a voi.

Come vestirsi per un matrimonio estivo: i tessuti da evitare assolutamente

Accanto ai tessuti da prediligere, ovviamente ci sono quelli da evitare. Se non volete soffrire il caldo e non volete rischiare di sudare dopo 5 minuti, dovrete obbligatoriamente evitare tutta la gamma di abiti sintetici. Questi, infatti, tendono purtroppo a impedire la traspirazione e favoriscono il sudore, grande nemico dell’estate.

Scegliete sempre un tessuto morbido e leggero: sì a mussola. seta, organza.