Tutti i consigli utili per un look perfetto come invitate di un matrimonio, a seconda della location in cui si svolge la cerimonia e il ricevimento.

Il look giusto per le invitate a un matrimonio

Il look della sposa è sicuramente quello più importante durante un matrimonio.

Ma non bisogna mai sottovalutare anche il look delle invitate, che a volte è difficile da creare. Non è necessario che il look delle invitate ad un matrimonio sia intonato a quello della sposa, ma sicuramente è importante che riesca ad andare d’accordo con la location scelta dagli sposi. Un matrimonio può essere celebrato in diverse location, dal mare alla montagna, fino ad arrivare alla città, e anche in diversi momenti della giornata, dal mattino al pomeriggio alla sera.

Bisogna tenere conto di tutti questi dettagli per riuscire a trovare un look davvero perfetto come invitate al matrimonio, cosa che non è sempre facile come si potrebbe immaginare. I dettagli sono sempre molto importanti, soprattutto perché ogni invitato deve sentirsi bene con se stesso e a proprio agio in qualsiasi situazione e in qualsiasi location.

Look per le invitate nelle diverse location

Molti sposi scelgono di celebrare le nozze al mare.

È il sogno di moltissime coppie, proprio per l’atmosfera magica che si crea e che rende tutto ancora più speciale. In questa occasione le invitate possono scegliere dei look davvero molto belli, con un po’ più di libertà. Le invitate potranno giocare liberamente usando dettagli e accessori particolari, come i sandali, che possono essere anche colorati e più accattivanti, il cappello, anche di paglia, delle infradito impreziosite da gioielli e occhiali da sole per dare un tocco ancora più bello. Per un look perfetto potrebbe essere un’idea quella di scegliere di abbinare top e gonna, tenendo conto anche del colore dei sandali e della borsa. Uno stile che può essere arricchito con bracciali, orecchini e collane.

Per quanto riguarda il matrimonio in montagna, sicuramente il look delle invitate sarà diverso, ma anche in questo caso i dettagli faranno la differenza. Esattamente come per la location del mare, si possono utilizzare cappelli di paglia, per dare un tocco molto bello e per ripararsi dal sole. I sandali in questo caso dovranno avere una caratteristica in più, ovvero essere comodi per permettere alle invitate di muoversi liberamente. La scelta migliore potrebbe essere quella di indossare degli abiti pieni di fiori, per essere sempre a tema.

Se il matrimonio è in città, potrete permettervi anche di osare di più, con qualche tocco più elegante e magari anche un po’ più sensuale. È possibile indossare un bell’abito di seta, oppure un completo con gonna longuette, arricchendo il vostro stile con i giusti occhiali da sole e con una borsa adatta per l’occasione.

Se siete state invitate ad un matrimonio che si svolge di giorno, allora potrete sbizzarrirvi con le fantasie e con i dettagli anche molto colorati. Se il matrimonio si svolge di sera, allora dovete puntare a qualcosa di più elegante, che riesca ad attirare di più l’attenzione. In questo caso potrebbero rivelarsi indispensabili brillantini e paillettes.