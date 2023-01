La Scala di Milano è uno dei teatri più famosi e prestigiosi. Sapere di dover assistere ad uno spettacolo genera anche un po’ di ansia sull’argomento abbigliamento. Scopriamo come bisogna vestirsi per accedere a questo meraviglioso teatro.

Come vestirsi per andare a La Scala di Milano

La Scala di Milano è uno dei più prestigiosi teatri italiani e sicuramente l’idea di doverci entrare provoca una certa ansia dal punto di vista dell’outfit da scegliere. Tutti coloro che hanno un biglietto per uno spettacolo, inevitabilmente si chiedono come dovrebbero vestirsi per un’occasione così speciale. In realtà non bisogna lasciarsi trasportare dall’ansia, perché un conto è prendere parte alla Prima, l’evento di inaugurazione della stagione, che solitamente cade durante il weekend di Sant’Ambrogio, e un conto è entrare in teatro per vedere balletti e opere previste dal calendario degli spettacoli.

Eleganza e sobrietà sono le parole d’ordine per accedere a qualsiasi teatro, compresa La Scala di Milano. Bisogna avere conoscenza del galateo, che prevede un outfit elegante per un’occasione come questa. Ovviamente bisogna anche tenere conto di quale tipo di spettacolo si va a vedere, in modo da scegliere lo stile perfetto. Nei teatri vanno in scena sia gli spettacoli classici, che sono sicuramente più eleganti e si svolgono di sera, sia i concerti o le rappresentazioni pomeridiani, che prevedono outfit meno impegnativi.

Il consiglio più importante da dare in queste occasioni è quello di evitare di indossare il colore viola. Nei teatri esistono diverse superstizioni e scegliendo un abito di questo colore potreste diventare un ospite poco gradito in sala.

Come vestirsi a La Scala di Milano: spettacoli classici e spettacoli pomeridiani

Gli spettacoli classici, come opere, operette e balletti, non possono essere visti in jeans, soprattutto a La Scala di Milano. Non siete obbligate ad indossare un abito lungo, anzi in molte occasioni risulterebbe esagerato. Nonostante questo, però, bisogna scegliere un abito elegante, magari un tubino abbinato ad una giacca, un cappotto o una pelliccia, e non devono mancare i tacchi. Se non siete amanti delle gonne, potete optare per un pantalone scuro e una camicia, che risulteranno lo stesso molto eleganti. Consigliate anche le tute intere o i completi spezzati, abbinati ad una giacca e a qualche bel gioiello scintillante. Il look pomeridiano è sicuramente più informale. L’uomo non è obbligato ad indossare la cravatta, basta che abbia una giacca, così come per la donna non è essenziale l’abito. Un pantalone un po’ più sportivo abbinato ad una giacca di lana o un cardigan andranno benissimo. Importanti anche gli accessori, che devono essere abbinati con attenzione. È importante non esagerare con i colori accesi. Al pomeriggio sono, però, ammessi i colori chiari, a differenza della sera, per cui è meglio scegliere nuance scure. Seguendo questi pochi consigli potrete ottenere un look davvero perfetto per La Scala di Milano, che riesca a risaltare il vostro aspetto, soprattutto se abbinato a qualche bel gioiello. L’eleganza è molto importante, ma non bisogna mai esagerare per evitare di risultare eccessive e fuori luogo.