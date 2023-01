Una delle tante domande delle future mamme è sicuramente cosa indossare dopo il parto per sentirsi a proprio agio. La parola d’ordine è sicuramente la comodità, senza però dover per forza rinunciare allo stile.

Come vestirsi dopo il parto

La nascita di un figlio è sicuramente il momento più bello ed emozionante della vita di una donna.

Dopo questo lieto evento, però, bisogna fare i conti anche con le proprie esigenze, che inevitabilmente vengono messe un po’ da parte per prendersi cura del proprio piccolo. Dopo il parto il corpo di una donna è diverso. I fianchi diventano più larghi, l’addome è ancora un po’ pronunciato e probabilmente ci sarà ancora qualche chilo preso durante la gravidanza. È una cosa normale, per cui non bisogna lasciarsi abbattere, perché piano piano si riuscirà a recuperare la propria forma fisica.

La nuova immagine della donna dopo il parto fa nascere diversi dubbi su cosa indossare per non perdere completamente il proprio stile. Si tratta di una fase in cui probabilmente vi ritroverete a dover acquistare nuovi abiti, visto che quelli premaman andranno larghi e probabilmente quelli che indossavate prima della gravidanza andranno stretti.

Ogni donna merita di sentirsi a proprio agio con i vestiti che indossa, per questo è importante mettere al centro di ogni scelta la comodità.

Visto che la silhouette dopo la gravidanza cambia e che alcune donne potrebbero avere ancora dei fastidi da affrontare, è fondamentale concentrarsi su ciò che le fa sentire più tranquille e a proprio agio. Questo non significa che una donna dopo il parto debba per forza rinunciare al proprio stile, ma potrà sicuramente adeguarlo al proprio benessere trovando degli abiti che le piacciono e che la fanno sentire comoda e serena.

Vestirsi dopo il parto: i consigli utili

Uno degli obiettivi principali delle donne dopo il parto è sicuramente quello di ritrovare la propria forma fisica. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, che si può raggiungere passo dopo passo, con una dieta equilibrata, attività fisica e cercando di praticare esclusivamente l’allattamento al seno, se è possibile. In tutto questo, non bisogna demoralizzarsi e perdere le speranze.

Tra i consigli utili da seguire dopo il parto c’è quello di scegliere dei tessuti che cadono bene sul proprio corpo, adattandosi senza scolpirlo completamente. In questo modo le donne si vedranno più snelle e la pancia si noterà molto bene. Inoltre, visto che l’impegno di un figlio richiede quasi tutto il tempo della giornata, eviterete anche di stirare.

La base da cui partire è sicuramente l’intimo. I modelli a vita alta sono eccellenti, perché aiutano a contenere la pancetta e vanno a sostituire le fasce postparto, che impediscono ai muscoli di lavorare come dovrebbero per riprendersi meglio. Per quanto riguarda i reggiseni, bisogna optare per quelli adatti all’allattamento, se si allatta il bambino, perché sono utili, comodi e pratici. Il consiglio è di acquistare una taglia in più. Per quanto riguarda i pantaloni, ovviamente è meglio evitare la vita bassa e i modelli troppo attillati. Le maglie per l’allattamento sono comode e molto utili, perfette per tenere in braccio il bambino e riuscire a dargli il seno in totale comodità.

Dopo il parto le donne non devono rinunciare al proprio stile e alla moda. Esistono moltissimi capi moderni, adatti a queste esigenze, dai jeans alle gonne, per consentire alle donne di sentirsi a proprio agio e femminili nonostante il cambiamento del corpo. Per quanto riguarda i colori, il nero, il grigio scuro e l’indaco snelliscono, ma per i capi di sopra si può anche scegliere qualche colore vivace.

Le neomamme devono entrare nell’ottica che quando escono con il neonato potrebbero sporcarsi mentre lo allattano, per eventuali rigurgiti o durante il cambio del pannolino. Per questo i vestiti devono essere adatti a queste eventualità. Si tratta di adattamenti momentanei, limitati ad un momento davvero magico per una donna. Con il passare del tempo tutte tornano alla propria routine e a potersi concedere qualche abito più audace e meno comodo, per il solo gusto di essere femminili o sensuali. Ma ricordatevi che una donna con in braccio il suo bambino è sempre femminile, bellissima e radiosa.