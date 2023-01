Per molte donne seguire le tendenze di moda è importante, ma è anche opportuno valutare cosa può valorizzare la propria immagine. Scopriamo insieme come vestirsi per sembrare più magre.

Come vestirsi per sembrare più magre

Tutti vorrebbero seguire le tendenze del momento e acquistare i capi di abbigliamento must-have di stagione, ma è importante tenere conto di ciò che ci fa sentire a proprio agio.

Ci sono dei vestiti che inevitabilmente ci fanno sembrare più grosse di quello che siamo o mettono in risalto alcuni difetti, portandoci ad essere poco sicure di noi stesse. Questo porta a diventare più fragili e non è il caso di provare questa sensazione solo per essere alla moda. Per questo è importante capire cosa ci fa sentire realmente a nostro agio e trovare i capi di abbigliamento che ci stanno meglio, che slanciano la nostra silhouette e che possono anche essere abbinati a bellissimi accessori.

Come si fa a vestirsi per sembrare più magre? Basta seguire qualche consiglio pratico.

I consigli per vestirsi in modo da sembrare più magre

I capi di abbigliamento in tendenza non sempre ci permettono di dare il meglio di noi e farci sentire a nostro agio.

Per questo è importante cercare di vestirci nel modo più opportuno per avere maggiore fiducia in noi stesse.

Partiamo dalla biancheria intima, che sta alla base di tutto. La migliore è quella senza cuciture, perché eviterà di strizzarvi troppo dove avete qualche rotondità che non volete sfoggiare. È molto importante anche la taglia, perché non bisogna mai indossare slip stretti. Cercate di essere comode partendo proprio dalla lingerie, che non deve segnare troppo, perché i segni sarebbero visibili anche una volta che siete vestite, soprattutto se scegliete abiti aderenti che potrebbero mostrare più del dovuto.

Proprio la scelta della taglia è il punto di partenza. Acquistarne una più piccola solo per la soddisfazione di entrare nel vestito non ha senso, perché vi farebbe solo sentire peggio una volta che quell’abito lo avete addosso. Scegliete sempre la taglia più giusta, facendo anche attenzione al brand, perché ognuno potrebbe avere taglie un po’ diverse tra loro. Anche i colori hanno la loro importanza. Ovviamente il nero snellisce, così come gli altri colori scuri.

Se avete il desiderio di apparire più magre non dovete indossare abiti troppo larghi o ingombranti, perché vi faranno apparire ancora più rotonde di quello che siete. Questo non significa che dovete puntare su abiti troppo attillati, perché in questo caso andrebbero ad evidenziare ogni minimo difetto. La via di mezzo è sempre la soluzione giusta, ma potete anche giocare sui volumi, in modo da mettere in risalto i vostri punti di forza. Se avete delle gambe snelle potete scegliere una maglia larga e lunga e indossare leggings o pantaloni aderenti. Se, al contrario, avete i fianchi o il sedere più grossi, è meglio scegliere delle gonne leggermente svasate.

Se amate le scollature, meglio scegliere quelle verticali, soprattutto se il seno è il vostro punto di forza, perché riescono a valorizzare meglio il corpo di una donna. Meglio evitare quelle a barca oppure orizzontali, perché tenderanno a rendere le spalle più larghe, come il busto.

Non bisogna sottovalutare anche la scelta delle scarpe. I tacchi sono sicuramente quelli che riescono a snellire di più la silhouette. Non significa che dovrete indossarli tutti i giorni, ma puntare ad avere qualche centimetro in più, magari sui plateau, potrebbe aiutarvi ad apparire più snelle.